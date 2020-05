Conmoción en Uruguay: ejecutaron a tres infantes de la Marina

Domingo 31 de mayo de 2020 | 19:23hs.

El gobierno de Uruguay decretó duelo nacional este domingo por el triple crimen de infantes de marina que estaban en un puesto de guardia del Cerro de Montevideo. Murieron cada uno con un tiro en la cabeza.









El ministro de Defensa Nacional, Javier García, subrayó la magnitud del caso: " Tres marinos ejecutados a sangre fría , es algo de una gravedad de la que yo no tengo recuerdo, una atrocidad".





El presidente Luis Lacalle Pou anunció que hará una comunicación oficial por radio y TV a la tarde, y en redes sociales escribió: "Nuestro pésame y profundo respeto a los familiares de los tres servidores de la patria asesinados. Nos inclinamos ante la dolorosa situación pero nos paramos firmes ante los criminales y delincuentes. Los vamos a combatir, perseguir y serán juzgados. Decretaremos duelo nacional".







Días atrás, la Armada se había visto sacudida por un curioso operativo de asaltantes que quisieron ingresar por mar a una zona de esa fuerza militar.







Sobre las 8 horas de este domingo, un alferez llamó al servicio 911 para denunciar que habían encontrado muertos a los tres compañeros que iban a relevar a la Base Naval del Cerro. La Policía llegó al lugar y encontró que dos estaban muertos en el puesto de guardia, y el otro en una habitación interna, tirado en un colchón "en posición fetal". Los tres con balazos en la cabeza.



Comprobaron que faltaban las armas de reglamento (tres pistolas 9 mm.) pero no faltaban "los tres chalecos balísticos" ni otras "armas largas"."Todo lo que se pueda a decir no llega a describir lo grave que esto", declaró García."Se encontraron tres muchachos muy jovencitos ultimados con disparos de arma de fuego. Había mucha sangre y no sé muy bien cuáles fueron las heridas", dijo la fiscal de Homicidios, Mirta Morales, luego de salir del lugar del crimen.La Policía Nacional venía investigando un intento de robo del 15 de mayo, cuando efectivos de la base naval del Cerro descubrieron una una lancha que se movía en la zona con sospecha delictiva. Al darle señal de alerta, los tripulantes abandonaron el lugar pero dejaron su propia embarcación en una playa cercana.El ministro de Defensa contactó con las familias de las víctimas, infantes de 22, 25 y 31 años: "Acabo de hablar recién con las tres familias para expresarles la solidaridad y el pésame y la voluntad absoluta de llegar a la verdad, en nombre del gobierno y el país".El local asaltado es una "vieja base de radar" que "había sido reforzada hace unos meses", según el ministro del área."Hay cámaras y ninguna hipótesis se descarta", dijo la fiscal al retirarse del lugar