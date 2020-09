Confirman otro caso de Covid y ya son 16 en Iguazú en lo que va de este mes - El Territorio Misiones

Martes 29 de septiembre de 2020

Septiembre, mes récord El 1 de septiembre, el registro de casos en Misiones indicaba que

en la tierra colorada había 54 casos positivos desde el inicio de la pandemia, siendo por entonces abril el mes en que más casos se había notificado: 19 en total.

Desde ese momento hasta ayer se registraron en las estadísticas oficiales 38 nuevos casos, transformando a septiembre, a dos días de su finalización, como el período de mayor contagio desde que se declaró la pandemia en la tierra colorada, allá por marzo de este año.



En cifras 18 Los pacientes con el virus activo que mantiene Misiones, de los cuales dos están internados y el resto externado, asintomático, cumpliendo aislamiento.

Pami restringe atención en la provincia Desde la Unidad de Gestión Local XVIII de la obra social Pami informaron que debido a la multiplicación de casos de coronavirus en la provincia, se volvieron a tomar medidas con el fin de reducir la presencia del personal y las personas mayores y/o sus familiares en las oficinas.



Por ende, tanto en el edificio de la ciudad capital como en las agencias, se atenderán únicamente los trámites de medicación oncológica, los traslados de ambulancias y las urgencias odontológicas y de prótesis por vía de excepción. Asimismo, sólo se atenderán sin turnos a los adultos mayores que necesiten afiliarse por primera vez a la obra social.



En las demás gestiones vinculadas con medicamentos (con subsidio social o por vía de excepción), insumos, las personas afiliadas deberán sacar un turno previo a través de la página web www.pami.org.ar. De igual manera, se recuerda que para llevar a cabo algún cambio de médico de cabecera, la solicitud debe realizarse entre el 1 y el 20 de cada mes.



En lo que refiere a las prestaciones sociales, la atención se realizará solamente en ocasión de traslados de féretros o internaciones geriátricas en contextos de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Para las demás consultas, se deberán comunicar al 138, Pami Escucha.

Se registró ayer un nuevo caso positivo de Covid-19 en Puerto Iguazú. Se trata de un miembro del Ejército Argentino, de 31 años, que se encuentra en aislamiento domiciliario bajo estricto protocolo de bioseguridad. Según el parte epidemiológico emitido por el Ministerio de Salud Pública, “el nexo epidemiológico se encuentra en estudio”, es decir, no se pudo determinar dónde o de quién contrajo el virus.El efectivo del Ejército se convirtió en el caso 92 en Misiones desde que se registró el primero, el 27 de marzo. Así, la Ciudad de las Cataratas ya contabiliza 16 contagios en septiembre, cuya cifra significa que concentra el 42% de los casos notificados este mes en toda la provincia.Asimismo, según el parte epidemiológico se registraron otros dos pacientes recuperados. Se trata de dos hombres, uno de 74 años y otro de 35 años, ambos de la localidad de Iguazú, de manera que desde que se inició la pandemia recibieron el alta médica 71 pacientes. Mientras continúan con el virus activo 18, de los cuales 16 están externados y dos están internados. Uno es el paciente de Aristóbulo del Valle, cumpliendo internación en el Samic de Oberá, y el otro caso es el bebé de tres meses aislado y en observación en el Hospital Fernando Barreyro, de Posadas, desde el domingo. El niño, de acuerdo a fuentes del gobierno consultadas, se encuentra estable y afebril.Por otro lado, continúan en aislamiento preventivo en Misiones 1.676 personas.El primer caso positivo del mes se registró el pasado 4 de septiembre: un paciente de 56 años, profesional de la salud, del cual no se estableció el nexo. El hombre permaneció internado en el Hospital Samic de Iguazú por su estado de salud delicado, recibió tratamiento de plasma y fue dado de alta hace una semana. Tres días después, el 7 de septiembre, se registraron dos casos en el mismo día: un efectivo de la Policía de Misiones, de 41 años, y su suegro de 61 años que presentaba comorbilidades, el foco del contagio del uniformado no se estableció, pero desde Salud Pública indicaron que el paciente de 61 años se contagio de la enfermedad por contacto estrecho con su yerno. Ambos se recuperaron en sus domicilio y son contabilizados como recuperados.Tras conocerse los casos positivos, el 8 de septiembre el municipio de Puerto Iguazú decidió volver a fase 2, no obstante los contagios continúan. El viernes 11, el Ministerio de Salud volvió a notificar dos casos, se trata de una mujer de 37 años que trabaja en una aseguradora que se presume mantuvo contacto con un efectivo policial y aún permanece aislada en su domicilio bajo estricto protocolo de bioseguridad, y de un hombre de 66 años con comorbilidades que mantuvo contacto con el paciente personal de salud, este último estuvo internado por tres días, ambos ya han recibido el alta.Al día siguiente, el parte epidemiológico contabilizó un nuevo caso en la ciudad el Norte: un efectivo de la Policía de Misiones, mujer de 37 años, el nexo de contagio sería el primer policía que resultó positivo. El 15 de septiembre se registra otro caso (una mujer de 28 años promotora de salud) que obligó a la Municipalidad a cerrar por nueve días el predio del Centro Integrador Comunitario (CIC) y a aislar al personal que trabaja allí.Nuevamente el 18 se registraron dos casos de la enfermedad en Iguazú: dos efectivos de la Policía de Misiones, un paciente femenino y otro masculino, ambos de 24 años, y estos nuevos casos obligaron al gobierno a aislar a 19 efectivos policiales que mantuvieron contacto estrecho. El nexo epidemiológico de ambos es el primer policía contagiado.El día posterior, el parte epidemiológico informó el caso de un joven de 26 años de edad que se encontraba en estado grave debido a una pulmonía bilateral que desarrollo en pocos días. El paciente no presenta comorbilidades luego de recibir tratamiento de plasma, el segundo hisopado resulto negativo, pero permanece internado en recuperación de la pulmonía.El domingo 20 se registraron dos nuevos casos, uno corresponde a un efectivo de la Comisaría Cuarta, de 35 años, y un hombre de 74 años. Ambos permanecieron en aislamiento domiciliario bajo estricto protocolo de bioseguridad y han sido dados de alta.El 22, Iguazú volvió a registrar un caso positivo, en este caso un policía federal (44, padre del joven de 26 años. El hombre se encontraba de vacaciones y el nexo identificado fue el contacto con su hijo.A su vez, este efectivo de la fuerza federal fue identificado como el nexo epidemiológico del paciente de 52 años registrado el 24 de septiembre, ya que mantuvo contacto estrecho: son vecinos del barrio. Este último es el nexo epidemiológico de la mujer de 39 años de edad diagnosticada el 27 de septiembre.