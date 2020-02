Con polémicas y blooper diputados aprobó el proyecto para recortar jubilaciones de privilegio

Jueves 27 de febrero de 2020 | 15:55hs.

La Cámara de Diputados de la Nación, en una sesión que tuvo momentos de incertidumbre, tensión, escándalo y un blooper del presidente Sergio Massa al final, logró darle media sanción al proyecto de ley que promueve recortes en las jubilaciones de los funcionarios del Poder Judicial y de los funcionarios del servicio exterior. Fueron 128 los votos a favor, de los 131 diputados presentes. Dos se abstuvieron, fueron los legisladores de la Izquierda.









La sesión comenzó con incertidumbre, es que el Frente de Todos lo lograba completar el quórum , la situación se mantuvo así hasta un minuto antes de que se cumpliera el tiempo estipulado de espera para esto. 12.59 se sentó la diputada que completó los 129 legisladores necesarios. Después de eso, comenzó la tensión y el escándalo.





Es que entre los 129 legisladores sentados se encontraba Daniel Scioli, el designado embajador argentino en Brasil que, según indican desde el oficiliamos provincial, aún puede ejercer su rol de legislador debido a que su designación no fue publicada en el Boletín Oficial de la Nación, por tener que cumplirse aún algunos pasos burocráticos. Esto hizo estallar a la bancada de Cambiemos, que no dudo en bajar al recinto para denunciar como irregular la situación y amenazar con llevar la discusión a la justicia. Luego de esto, abandonaron el recinto y la sesión prosiguió con 131 legisladores presentes.





El debate no fue largo, puesto que la mayoría representaba al oficilismo y se acotaron los discursos. Por ello, a tres horas de haber comenzado la sesión los legisladores ya se aprestaban a votar la propuesta enviada por el Ejecutivo, que busca ponerle un coto a las jubilaciones de los funcionarios del Poder Judicial y del servicio exterior, Cancillería.





Al cierre, al contabilizar los votos, el presidente del cuerpo, Sergio Massa, reclamó a secretaria la ausencia de un voto. La secretaría anunció que al proyecto se le daba media sanción "con 128 votos por la afirmativa, cero negativos y dos abstenciones" sumando 130 votos, con 131 presentes. Ante esto Massa reclamó "Falta un voto", pero rápidamente, y entre sonrisas, reaccionó "a no, soy yo, perdón, cuento para el quórum pero no para el voto". Al parecer, por un momento, el presidente de la Cámara Baja olvidó que no puede votar, salvo en que la disputa termine en un empate.







Ahora el proyecto pasará al Senado, donde se espera que su tratamiento comince la próxima semana.







El momento de la votación