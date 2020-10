Con 57 casos de Covid-19, octubre se convirtió en el mes con más contagios - El Territorio Misiones

Domingo 11 de octubre de 2020

Por Victoria Bergunkerinterior@elterritorio.com.ar

En cifras 163 Son los positivos de Covid-19 registrados desde el 27 de marzo en Misiones. Ahora hay 51 personas con el virus activo: 41 externados y diez internados.

Desde el 27 de marzo, cuando se detectó el primer caso de Covid-19 en Misiones hasta este presente, octubre es el mes con más positivos reportados: van 57 en solo diez días. En tanto que el total ascendió ayer a 163 luego de que el Ministerio de Salud Pública confirmara seis casos más. Todos tienen nexo epidemiológico establecido, que según criterio oficial es por llegar de alguna zona con circulación comunitaria, contacto estrecho o personal esencial.Entre los nuevos confirmados, hay cuatro de Posadas: una mujer de 34 años, otra de 57 y un hombre de 30 años, los tres externados. Se confirmó también la presencia de coronavirus en un hombre de 46 años, quien se encuentra internado pero estable.Los otros dos son una mujer de 78 años de Jardín América y un hombre de 42 años de Puerto Iguazú. Este último, Oscar Portillo, decidió hacer público el caso para alertar a sus allegados y escribió en su cuenta de Facebook: “Creo que es una decisión muy importante el informar por este medio que he contraído el virus de covid y no tengo vergüenza en decirlo porque para mí es muy importante que todos sepan que este virus le toca a cualquiera”.Y siguió: “Todos los contactos estrechos que estuvieron conmigo ya están avisados y aislados para que este virus no se siga propagando. Desde ya muchas gracias a todos los contactos que me llaman o me envían mensajes dándome aliento, estamos bien mi familia y yo”.Según el parte epidemiológico, Misiones tiene 51 personas con el virus activo, de las cuales 41 están externadas y diez internadas, aunque estas últimas “no tensionan” el sistema sanitario provincial, dado que la ocupación de las unidades de terapia intensiva (UTI) se mantienen entre un 55 y 65 por ciento y las enfermedades cardiovasculares o los heridos en accidentes de tránsito representan las principales causas de la demanda hospitalaria en camas críticas.A diferencia de días anteriores, ayer no hubo recuperados, por lo que el total de personas que vencieron al Covid-19 son 108; los fallecidos, en tanto, se mantienen en cuatro y 1.592 siguen en aislamiento domiciliario.En lo que va de este mes, Posadas es la ciudad que más casos reporta a diario y ya son 37 contabilizados hasta ayer. Le siguen: Puerto Iguazú (8), Oberá (4), San José (2), Garupá (2), Jardín América (2), Cerro Azul (1) y San Pedro (1).Desde la Municipalidad de la ciudad de Posadas dieron a conocer que la compañera (que tuvo contacto estrecho) de la agente que se desempeña en la Dirección General de Tránsito, y se contagió de Covid-19, dio negativo en la prueba de hisopado que se realizó el pasado jueves por la mañana.Ante la confirmación del primer caso de coronavirus en la Municipalidad de Posadas, cinco integrantes que estuvieron en contacto, se comunicaron con la línea gratuita del Ministerio de Salud Pública de la provincia y se aislaron de forma preventiva.El jueves por la mañana, una de las trabajadoras decidió realizarse el testeo ante la aparición de síntomas compatibles de la enfermedad, cuyo resultado le dio negativo.Asimismo, este grupo deberá cumplir el aislamiento obligatorio durante el tiempo dispuesto por las autoridades sanitarias.Por otro lado, un hombre de Puerto Esperanza había informado ayer a la empresa donde trabaja que había dado positivo en un test rápido de Covid-19. Sin embargo, a raíz del hecho mencionado Salud Pública intervino realizando el hisopado PCR que resultó negativo. A través de las redes sociales, el intendente de Puerto Esperanza, Alfredo Gruber, dio a conocer el resultado del hisopado realizado ayer en horas de la tarde a un paciente de la localidad.“La directora del Hospital licenciada Melina González informó que el resultado del hisopado PCR que se le realizó a un vecino de Puerto Esperanza dio negativo”, indicó a través de las redes sociales.