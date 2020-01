Cayeron 91 milímetros de lluvia en 6 horas pero mañana vuelve el calor

Viernes 17 de enero de 2020

Por Esteban Bueseck interior@elterritorio.com.ar

Luego de días de intenso calor, la esperada lluvia se hizo presente ayer minutos después de las 7 de la mañana. Con unos aprontes primero pero después de forma brusca, el agua se lanzó con intensidad sobre la capital misionera en las primeras horas del jueves.

Un alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se disparó en la tardenoche del miércoles y ya anticipaba fuertes precipitaciones que se hicieron rogar hasta ayer.

Así, se pasó de una sensación térmica de 44 grados a una que rondó los 24 en la jornada de ayer, con una humedad que no bajó del 100%.

Entre las 7 y las 8.30 de la mañana, cuando más intensas fueron las lluvias, cayeron 40 milímetros. Pero en el acumulado de todo el día -según los registros de los pluviómetros de la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad)- se descargaron 91 milímetros de agua en las seis horas que duraron las fuertes precipitaciones y ya se acumulan 140 milímetros en lo que va del mes.

En Posadas hubo calles anegadas y problemas con el tránsito, principalmente en algunas esquinas céntricas donde, debido al gran acumulado de agua y a las bocas de tormenta tapadas, se generaron algunos desbordes que complicaron la circulación de autos y peatones.

Los barrios de la periferia, principalmente los asentamientos o aquellos con acceso con calles de tierra, también sufrieron las inclemencias del tiempo, aunque esta vez no fueron demasiado graves como las anteriores.

En diálogo con El Territorio, Atilio De León, subsecretario de Protección Civil de Misiones, confirmó que no hubo mayores complicaciones como otras veces porque solamente fue agua caída que no vino acompañada de fuertes vientos ni demasiada descarga eléctrica. “En esta oportunidad recibimos unos llamados de los barrios Néstor Kirchner e Itaembé Miní, de la zona donde hay asentamientos. Fueron unos diez pedidos los que ingresaron hasta el momento y estamos abocados a relevar para ver qué necesitan y cómo podemos asistirlos, pero por ahora nos pidieron lonas, porque ingresó agua por los techos, chapas de cartón para reponer algunas que ya estaban dañadas y colchones porque se mojaron”, contó De León. “Desde el interior de Misiones no llegaron pedidos de auxilio ni asistencia”, agregó.