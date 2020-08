Caso Warenycia: “Estoy entrando en un estado de decepción de la justicia”

“Nosotros vamos a seguir con la convicción del homicidio simple con dolo eventual, es la posición de la querella. No esperábamos que el fiscal se defina de esa manera, pero vamos a insistir que la condena debe ser mayor y además, Ramos no puede escudarse que iba dormido porque es el gran responsable al cederle la conducción a esta muchacha que estaba absolutamente alcoholizada”, entiende Warenycia.

En ese punto explicó que “Ramos estaba en condiciones de plantarse y darse cuenta del riesgo que significaba cederle el volante a una persona alcoholizada, era consciente de todo pero bueno, creo que todo esto se va a dilucidar en el juicio”.Tuny manifestó que una vez que el juez Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, concrete la elevación a la instancia de debate, sabrán qué caminos tomar defendiendo su postura de que los dos ocupantes del vehículo tienen responsabilidad compartida.“Estamos parados en un escalón donde no se avanza siendo que no hay motivos para la demora. Y cuando es lento deja de ser justicia. Personalmente estoy entrando en un estado de decepción porque hasta hace poco vivía con una gran esperanza y no la quería perder, pero en este paso toda la familia está desanimada porque fue un golpe duro que nadie lo tiene superado y para hacerlo dependemos exclusivamente de la justicia”, lamentó.