Carnes de calidad en una sola ‘Estación’ - El Territorio Misiones

Martes 22 de septiembre de 2020 | 22:13hs.

A poco más de un año y medio de abrir el local de “Estación de Carnes”; ubicado en avenida Quaranta y 115, donde hubo una muy buena recepción de los productos por parte del público, esta semana se realizará la apertura de un nuevo local sobre Colectora Ruta 12 -calle 45 al 6782- a 500 metros de la Rotonda. Será un día de fiesta para el titular de la firma, Juan Buenaventura, porque presenta su nueva “Estación”, en zona de la Rotonda de la ciudad de Posadas.









“La ‘nueva Estación de Carnes’; será muy parecida a la anterior en cuanto a que contaremos con la misma calidad y categoría de productos cárnicos que ya veníamos ofreciendo, ya sea fresco o congelado: novillo, cerdo, cordero, pescado y pollo son los productos estrella del lugar y también contaremos con algunos productos regionales como condimentos o encurtidos, siempre pensando en los sabores de la más típica cocina argentina”.





Buenaventura es nacido y criado en Misiones, y el menor de ocho hermanos.







“Cuando era chico el alumbrado público en Posadas sólo llegaba hasta el Agua Corriente. Cursé la primaria en la gloriosa escuela Nº 1. Mi mamá me mandaba siempre de punta en blanco y yo volvía una piltrafa (risas). Al otro día, no sé cómo hacía, pero yo estaba de punta en blanco otra vez. Por las tardes jugábamos con los vecinos y andábamos a caballo, hasta que nos llamaban a cenar. Los niños antes también ayudábamos con las tareas del hogar, como dar de comer a los animales, bañar a los caballos, encerrar las gallinas y cosas como esas”.







Buenaventura sabe cómo llevar adelante un negocio tan importante, ya que estuvo en contacto con la producción y el desarrollo de alimentos. “Siempre trabajé en el campo, y todo lo que se refiere a la alimentación me es muy familiar. Un día alentado por unos amigos decidí poner manos a la obra a este negocio y trato de poner todo lo que aprendí al servicio de nuestros clientes. También la ciudad crece a un ritmo importante y los grandes barrios necesitan de esa atención especial que nosotros le podemos dar”, dijo el responsable del la empresa de alimentos.



La Estación no ofrece sólo carne vacuna, también tiene una variedad importante de otras carnes. La idea inicial, es ofrecer al misionero la posibilidad de acceder a una dieta balanceada y que las carnes blancas también tengan su lugar en la batea.“Vengo de una familia numerosa y antes los chicos comíamos de todo, no existía eso de yo no como brócoli o no como chinchulines. (risas) Nosotros nos criamos comiendo de todo, mamá no cedía a nadie su puesto en la cocina y ella servía a cada uno rigurosamente su plato. ¡Si no terminabas la sopa, no pasabas al guiso! Y de postre comíamos frutillas con crema o salsa de moras, caqui, mandarinas, teníamos de todo en la huerta. Mi padre criaba los animales, así que podíamos comer pato o gallina cualquier día”.“Los días de fiesta se comía cordero o algo especial a la parrilla. La tradición de la parrilla en nuestra zona es tan importante que aunque sea morrones a la parrilla vamos a comer con tal de hacer un fuego, y aunque usted no lo crea, hasta hace unos cuantos años comíamos mucho más variado que ahora”.En la Nueva Estación de la Carne también ofrecerá vinos, bebida ideal para acompañar un buen asado.“En este bello país contamos con una variada oferta de las mejores bodegas. Así que incorporamos más sabores de la tierra para compartir en familia y con amigos”. Protocolo Covid-19Ante la pandemia que afecta a todo el mundo, hay medidas sanitarias que deben cumplir todos los que visiten los locales comerciales, con el fin de seguir cuidándose y a su vez cuidar a los demás.“Pedimos a los que nos visiten que sepan entender que tenemos protocolos de seguridad que debemos respetar dada la pandemia del Covid 19, así que es muy importante que tengan su tapa bocas, que asistan uno por familia y traigan su lista hecha. Les pedimos disculpas pero por la distancia necesitamos que ingrese uno solo. A los adultos mayores le sugerimos asistir durante las primeras horas de la mañana entre semana. Y las mamás o papás que no tienen con quien dejar a los niños, nos avisan y los atendemos sin espera y sin ingresar al negocio. Nuestro mayor objetivo es que la familia esté cuidada, que cocinen rico y disfruten del momento de la alimentación”.