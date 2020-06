Caraguatay: docente recorre y entrega las tareas casa por casa

Viernes 5 de junio de 2020 | 08:10hs.

Néstor Duarte es docente en el aula satélite de la Escuela 426, ubicada en el paraje Lavarropas, a unos 35 kilómetros de la zona urbana del municipio de Caraguatay, quien buscó la forma de llegar con la educación a sus 40 alumnos, hijos de colonos y paisanos mbya guaraní.

En esta zona no hay televisión por cable y mucho menos señal de teléfono o internet, por lo que en tiempos de cuarentena, Néstor se las ingenia a diario para que los chicos no pierdan la continuidad de sus clases, repartiendo las tareas casa por casa.

“Están en el medio de la nada donde no llega internet, sólo monte y barro y a pesar de las dificultades las ganas de aprender de los niños nos motiva, tengo 40 alumnos en grados acoplados. Hace ocho años que trabajo allí”, contó el docente en diálogo con El Territorio.

Y agregó: “Fui casa por casa para poder explicar a los padres las tareas, les preparé cuadernos yo mismo porque los enviados por Nación no se pueden aplicar en alto porcentaje ya que pide ver videos en Youtube y en ese lugar no es posible acceder si ni señal de televisión llega”.

“Cuesta que los niños de la comunidad mbya comprendan bien por el idioma, sobre todo los pequeños y no se cuenta con un auxiliar bilingüe como en otras escuelas. Es la segunda entrega de material, la primera la hizo el director ya que nosotros no estábamos autorizados a salir”, detalló el educador.



Vuelta a clases

En cuanto al regreso a las clases presenciales, indicó que “va costar pero como los contenidos son por ciclos no se van a ver afectados gravemente. Pero sí seguro que no es lo mismo. Estamos trabajando con el director en planificar actividades que los contengan y no se retrasen”.

“En el caso de los criollos por ejemplo hay una mamá que trabajó en la Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Caraguatay y está colaborando; y en el caso de los mbya hay una nena que salió de séptimo grado el año pasado y puedo asegurar que es admirable lo inteligente y activa que es y se está encargando de explicar las tareas y ayudar a los chicos de la aldea”, expresó el docente.

Según adelantó, desde el municipio está previsto realizar una ampliación del aula satélite para el reinicio de clases cuando lo disponga el gobierno provincial, para que los alumnos puedan mantener la distancia social y respetar los protocolos vigentes.

La institución cuenta además con el comedor escolar que es de suma importancia en la nutrición de los niños y actualmente no cuentan con agua potable, por lo que también se encuentran trabajando para solucionar este problema antes de la vuelta a las clases.