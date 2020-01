Candelaria: robaron la moto a un comerciante a plena luz del día

Jueves 23 de enero de 2020 | 22:45hs.

En la tarde de este jueves desconocidos sin ser vistos se apoderaron de la moto de un comerciante en pleno centro de Candelaria, según la denuncia realizada en la comisaría local por Maximiliano D., propietario de un local de repuestos en cuyo frente se hallaba estacionada la moto.Según relató el damnificado cerca de las 16 estacionó el rodado frente a su local y cuando abrió su comercio alrededor de las 17.30 se dio cuenta que el motovehículo ya no estaba.Rápidamente llamó a la policía y se inició una investigación. Realizaron averiguaciones en torno al comercio y solicitaron a la Red de Ubicación y Detención de ocupante u ocupantes del rodado sustraído sin que hasta el momento hayan novedades.El Territorio dialogó con Pamela D., pareja de Maximiliano quien con mucha indignación dijo "momentos antes de que nos diéramos cuenta que la moto ya no estaba, una persona de sexo masculino, a quien nunca vi por acá entró al negocio, hizo preguntas por algunos productos y se fue corriendo, al rato salimos afuera y vemos que la moto ya no estaba. Uno se compra las cosas con mucho sacrificio y en un segundo pasa esto, mi pareja y yo somos muy jóvenes y luchamos cada día para salir adelante, por eso pido a la comunidad misionera que si ven una honda Invicta 150cc., color negra patente 306 -KHZ que den aviso a la comisaría más cercana" dijo la joven.