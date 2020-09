Burofax: echaron al abogado que asesoró a Messi en su fallida salida de Barcelona - El Territorio Misiones

Lunes 28 de septiembre de 2020 | 21:33hs.

La fallida salida de Lionel Messi de Barcelona y todo el escándalo de proporciones que se generó en torno al burofax que le mandó al club todavía sigue trayendo consecuencias. El prestigioso bufete de abogados Cuatrecasas echó al letrado que asesoró al futbolista argentino para que vaya a la “guerra legal” contra el club catalán.Barcelona ya había rescindido el vínculo con Cuatrecasas, y ahora la web especializada 2playbook.com aseguró que el abogado Jorge Pecourt dejó de pertenecer al staff. Lo consideran responsable directo en el asesoramiento del “caso Messi" que no terminó como el rosarino quería.Según el mismo portal, “Pecourt ha decidido establecer su propio bufete para continuar con la labor de asesoramiento a deportistas profesionales, que viene prestando desde hace más de 20 años”.Pecourt era uno de los socios del estudio que en 2019 tuvo ingresos totales por 277,4 millones de euros. De acuerdo al mismo portal, fue el autor intelectual del burofax que provocó la grieta en entre Barcelona y Messi. El club, al enterarse que Cuatrecasas también asesoraba a Messi, cortó el vinculo con el staff de abogados.Pecourt estuvo al lado de Jorge Messi en el encuentro con el presidente Josep Maria Bartomeu en las negociaciones que las partes llevaron adelante a principios de septiembre. Era socio de Cuatrocasas desde 2009 y estaba a cargo del área de Deporte del estudio desde 2012. Es valenciano y tiene 47 años.Al trabajar para Barcelona, el mismo estudio de abogados fue el que confeccionó el contrato de Messi hasta finales de junio de 2021 y fue el que no pudo encontrar el camino para sacarlo del club sin tener que llegar a la justicia, como hubiera ocurrido si Leo no desistía de su postura de irse.¿Y ahora qué pasará?A Messi le quedan nueve meses de contrato por delante con el club catalán y no está nada claro qué sucederá en 2021. Si no renueva quedará libre y podrá negociar con el club que quiera sin tener que poner un solo euro.Incluso, desde enero Messi está autorizado por la FIFA para escuchar ofertas y negociar con cualquier club pese a tener contrato vigente con Barcelona. La legislación vigente establece que no habrá sanciones cuando solamente resten seis meses para el final del vínculo entre el futbolista y la institución.El 10 podrá elegir sin condicionamientos dónde quiere seguir su carrera en los próximos años. Barcelona le ofrecerá quedarse, aunque habrá que ver quién gana las elecciones programadas para finales de marzo del año que viene.