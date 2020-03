Antonella día 10 de aislamiento: El test antes de volver a entrar a casa

Martes 31 de marzo de 2020 | 19:00hs.

Por Damián Cunale dcunale@elterritorio.com.ar

Antonella Olivera sigue a raja tabla cada una de las indicaciones que le dieron desde Salud Pública cuando llegó desde los Estados Unidos, luego de una travesía de viajes, cuando la pandemia la obligó a dejar el país del norte donde estaba desde noviembre como parte de un programa Work and Travel. Lleva 10 días en el quincho de la casa familiar de San Javier, donde está siendo monitoreada vía aplicación de celular y personalmente por Salud Pública.







Hasta hoy no presenta ningún síntoma de Covid-19, su temperatura oscila en los 35°C, según cada uno de los controles que le realizaron las asistentes del Ministerio de Salud que se acercan a controlarla. Así y todo, Antonella quiere llevar tranquilidad a su familia y a todo su entorno, y por eso está buscando la manera de que se le realicen los análisis del coronavirus antes del sábado, cuando termina su aislamiento obligatorio.







Antonella se muere de ganas de abrazar a sus padres, y volver a estar con sus amigos. Pero a la vez siente la responsabilidad de que ese abrazo sea totalmente inofensivo para todos, y por eso quiere hacer el test de la enfermedad. “Sabemos que hubo casos de gente que tiene la enfermedad pero no tiene síntomas, por eso mi mamá está tratando de conseguir que me hagan el test antes de que termine el aislamiento. Yo quiero volver a mi casa, pero no quiero hacerlo hasta estar seguros de que no tengo el virus de forma asintomática. Quiero cuidarme y cuidar a los demás”, afirmó Antonella en un nuevo cruce de mensajes en el que como en las veces anteriores se la nota serena.





Los controles



En los últimos días los controles de Salud Pública se intensificaron. En primer lugar, el fin de semana el celular de Antonella sonó con una sugerencia. Desde Salud Pública le enviaron la app Covid-19 para que se la baje, y para que todos los días rellene un formulario de seguimiento sanitario. Además, desde la misma app, se le pide que active la ubicación del celular, para así mantener un control de su aislamiento.







El lunes llegó un equipo de Salud Pública, nuevamente tres con barbijos y guantes, siempre manteniendo la distancia le alcanzaron un termómetro para que se tome la temperatura y le consultaron sobre la aparición de síntomas. Todo sigue igual que el primer día, no hay síntomas y el termómetro marca temperatura normal. La actividad se repitió este martes, dónde volvieron a controlar, y el resultado volvió a ser el mismo.





La periodicidad con la que se están dando los controles responde a que una de las cosas que se saben del virus es que el período de síntomas aparece pasados los 10 días del posible contagio. Teniendo en cuenta los tiempos desde que Antonella arribó a la Argentina, estamos en ese período. Por suerte, hasta aquí, todo sigue normal en el quincho de los Olivera.





Esperando que termine



Mientras tanto Antonella sigue esperando que este aislamiento se termine, manteniendo sus actividades. Las prácticas de teclado avanzan y de apoco se recupera la técnica abandonada hace tiempo.





Las tablas siguen siendo una parte central del día, y Antonella va incorporando día a día nuevos ejercicios que practica sobre el Balance Board. No perder la práctica, y a la vez mantenerse activo para no perder la calma son cuestiones cruciales en este tiempo. Pero además se tomó el tiempo para editar videos de SnowBoard, que tenía guardados de su viaje.







También hay lugar para unos mimos. “Mamá me está preparando mis comidas preferidas, y me las deja en la puerta del quincho para que yo me sirva”, contó.

Faltan apenas cuatro días para que Antonella finalmente pueda darle a sus padres ese abrazo que espera desde noviembre, cuando dejó la tierra colorada en busca de conocer otros lugares del mundo, sin saber que una pandemia se iba a interponer en sus sueños y la iba a obligar a recortar su travesía.

















Nota Relacionada