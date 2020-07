Analizan implementar un pasaporte sanitario para viajes internacionales

Antecedentes de fiebre amarilla

En relación a los antecedentes de índole sanitaria para viajar, la fiebre amarilla en Brasil representa hace años una amenaza para provincias como Misiones y Corrientes. Por eso, el año pasado, el Ministerio de Salud Pública de Misiones oficializó como medida preventiva la vacunación en la frontera, por lo cual se recomendaba a los viajeros a llevar consigo el certificado de vacunación si es que ya contaban con la dosis antiamarílica. Si bien la vacunación contra la fiebre amarilla no es obligatoria para ingresar al territorio brasileño, como la vacuna es la principal herramienta de prevención y control de la enfermedad, se recomienda la vacunación a los viajeros internacionales que visiten los municipios brasileños. Ahora, con la llegada del coronavirus, se busca establecer una medida sanitaria para poder realizar vuelos y evitar contagios. Se trata de este pasaporte que certificará que el pasajero no tiene coronavirus y podrá embarcar sin hacer los controles de salud nuevamente en el aeropuerto. Aunque por el momento casi no hay vuelos comerciales, ya se trabaja desde la OMT buscando mecanismos para que el regreso a la actividad cuente con las medidas de seguridad sanitarias que les permitan operar.