Alberto anuncia mañana al mediodía la ampliación de la cuarentena

Jueves 13 de agosto de 2020 | 23:25hs.

El presidente Alberto Fernández mantuvo un encuentro en la residencia de Olivos con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para analizar la situación epidemiológica en el AMBA, de cara a la nueva fase de la cuarentena, que entrará en vigencia el próximo 17 de agosto y será anunciada este viernes al mediodía en una conferencia de prensa.Posteriormente, dialogó, en una reunión virtual, con las gobernadoras de Río Negro, Arabela Carreras; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner; y los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti; Jujuy, Gerardo Morales; La Rioja, Ricardo Quintela; Mendoza, Rodolfo Suárez; Salta, Gustavo Sáenz; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Santiago del Estero, Gerardo Zamora; Córdoba, Juan Schiaretti; Tucumán, Juan Manzur, y Tierra del Fuego, Gustavo Melella.En las más de dos horas de diálogo, Fernández, Rodríguez Larreta y Kicillof evaluaron la evolución del virus en la región urbana y el desarrollo de las medidas tomadas para morigerar su avance.Antes, el presidente recibió al mediodía a los médicos y científicos que conforman el comité de expertos que lo asesora en la evolución de la pandemia de coronavirus. El encuentro se realizó en la Residencia de Olivos, y es clave para definir el futuro de la cuarentena.Según pudo saber Ámbito, los infectólogos plantearon que la tasa de letalidad continúa en el 2%, y que eso significa que “se están haciendo cosas bien” y que el sistema de salud está “respondiendo”. Hasta el momento, en la Argentina se detectaron 268.574 casos positivos de COVID-19, enfermedad que causó 5.246 muertes.Sobre la vacuna coincidieron que es una “gran esperanza” que empezó a circular, pero recordaron que la pandemia en la Argentina ingresó a una etapa “más federal” en las últimas semanas y reiteraron que hoy la única vacuna disponible es el distanciamiento social.También pidieron más acompañamiento para los pacientes terminales para que tengan una muerta digna y propusieron “comunicar” un horizonte temporal.Asimismo, repudiaron las afirmaciones estilo catástrofe en la salud mental de algunos profesionales. Aunque no minimizan los efectos por la pandemia, coincidieron que “avergüenza” la opinión de opinólogos. Lo importante, recalcaron, es cuidar la salud mental de los médicos y el personal de salud, porque ahí sí se evidenció un marcado sufrimiento, un cansancio. “Necesitan mayor cuidado y perspectiva temporal”, le dijeron al mandatario.En esa línea, aseguraron que las actividades comerciales, productivas y recreativas que no implican riesgo pueden seguir en la fase de apertura y deslizaron que ya no se puede hablar de cuarentena. “Estamos en una etapa distinta, donde hay que reforzar el mensaje de distanciamiento social y cuidados”, solicitaron al presidente.Del encuentro participaron Mirta Roses, Gustavo Lopardo, Javier Farina, Pedro Cahn, Santiago Levin, Alicia Stolkiner y Juan Piovani.