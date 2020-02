Al menos tres muertos y heridos por el accidente en el puente Itacuruzú

Jueves 13 de febrero de 2020 | 14:33hs.

El accidente producido en el puente del arroyo Itacuruzú, de la ruta nacional N° 12 a la altura de Caraguatay, dejó como saldo, hasta el momento, tres personas fallecidas y tres heridos de distinta gravedad, según informan autoridades ligadas al caso.





Las primeras informaciones hablan de tres personas fallecidas, dos mujeres y un hombre, pero aún no se confirman los datos personales, aunque fuentes polciales confirmaron que se trata de personas que no son oriundas de la tierra colorada, si no que son turistas. Como así también de tres heridos, de distinta gravedad, que fueron trasladados, a diferentes nosocomios.



Sobre los heridos, la información oficial indica que un joven de 26 años llegó al Samic de Eldorado con traumatismos varios, que además una mujer de 49 años y otra de 42 años fueron trasladadas al Hospital de Puerto Piray, con traumatismos menos complejos que el joven anterior.







Según los datos brindados por la policía de Misiones, el hecho ocurrió pasadas las 12.40 de este jueves. Y de acuerdo a los datos el siniestro involucró a un colectivo de la empresa Kruse y dos vehículos, un Ford Focus y un Chevrolet.











