Agro traza un horizonte de mayor cercanía al productor

El Ministerio del Agro y la Producción de la provincia de Misiones se encuentra trabajando fuertemente en un nuevo Plan de Implementación Rural e Integración Territorial.

Con una labor integrada junto al Ministerio de Coordinación de Gabinete, la Secretaria de Estado de Agricultura Familiar y el Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai) , se busca llegar a cada productor, con la optimización de recursos económicos y humanos.

En ese sentido, la presencia in situ se vuelve fundamental para atender a las demandas e inquietudes que los colonos misioneros vienen planteando a la cartera provincial. Un caso representativo es el del mal de la tela, que se volvió una de las mayores preocupaciones debido a la rápida expansión que tuvo la enfermedad en los yerbales de la provincia (Ver “Revelarán daños...”).

En ese sentido, el ministro del Agro Sebastián Oriozabala adujo que se pretende llevar a cabo una tarea coordinada entre los distintos sectores, para aunar esfuerzos y trazar metas concretas, proyectando una mayor cercanía a los pequeños productores.

En entrevista con El Territorio, explicó que el trabajo comienza con una zonificación y división de la provincia en micro-regiones, definidas por población, características productivas, culturales, zonales, entre otras.

“En cada micro-región, a partir de este lunes, se va a poner en marcha el trabajo de los equipos técnicos territoriales, no solo del Agro sino de Agricultura Familiar y el Ifai, unificando los criterios de trabajo. Queremos fortalecer las cadenas, con certificaciones de buenas prácticas agrícolas, inversión, seguimiento, mejora de la productividad, alimentación animal con incorporación de pasturas, entre otros”, aseveró.

Por ello, y para formalizar el inicio del trabajo, ayer se realizó una presentación de la mesa de trabajo, con la presencia de las autoridades referentes de cada área, donde se especificaron las líneas de acción que se encararán a partir de ahora.



Equipos territoriales

Uno de los principales objetivos es la presencia en campo de los agentes de trabajo y para ello se formaron equipos técnicos territoriales, integrados por ingenieros agrónomos, forestales, veterinarios, y diversos especialistas que serán distribuidos en las diferentes micro-regiones.

“Estamos reorganizando los equipos técnicos territoriales, rearmando un esquema de trabajo, interdisciplinario. Vamos a ir recuperando la territorialidad que estaba un poco perdida, con un trabajo con productores en el mano a mano”, detalló Oriozabala.

Al tiempo que ratificó: “La semana que viene empieza el trabajo fuerte, armando programas de trabajo, con distintos puntos a nivel provincial, municipal o regional”.

Y seguidamente resaltó: “Hay decisiones e inversiones con mayores impactos. No son cuestiones aisladas, todas las decisiones tienen que tener un horizonte de planificación, por eso trabajamos en este Plan de Desarrollo Rural que permita la interacción entre los sectores”.



Trabajo sanitario

Una de las prioridades que la cartera agrícola mantiene es el estatus sanitario, lo que demanda una gran inversión por parte de la provincia.

“Por la frontera, tenemos una provincia muy vulnerable, entonces si llegamos a perder – por ejemplo - el estatus de libre de aftosa tenemos un enorme problema, por eso la provincia ha puesto los fondos y hemos mantenido el estatus”, detalló Oriozabala.

El titular del Agro tomó el caso de la aftosa para ejemplificar el desfinanciamiento que al anterior gobierno nacional produjo en el sistema sanitario agrícola, impactando de sobremanera en las arcas provinciales.

“La campaña (contra la aftosa) sufrió un proceso de desfinanciamiento a nivel nacional. Como es una enfermedad que está en todo el país, se definieron políticas nacionales, pero en el último año tuvimos un enorme recorte que ha impactado en la cuestión animal también, por ejemplo teníamos gratuidad en la vacuna y hace dos años ya no la tenemos más, eso ha llevado que la provincia tenga que poner un gran fondo para evitar las pérdidas, incluyendo a los pequeños productores”, sostuvo.

Relevarán daños en yerbales para gestionar asistencias

El ministro del Agro Sebastián Oriozabala se refirió a la enfermedad que acecha a los yerbales de Misiones: el mal de la tela.

Como lo publicó este medio con anterioridad, hay al menos unas 4.000 hectáreas que fueron afectadas y la plaga se expande sin control, puesto que aún no se halló una solución que la frene totalmente.

“El mal de la tela no es de ahora, viene hace mucho tiempo, ha resurgido y la verdad es que no hay una solución concreta hoy, hay una mesa de trabajo que está principalmente integrada por Inta, Senasa y el Inym, con la participación de la provincia que está buscando alternativas”, detalló el titular de la cartera.

Asimismo, manifestó que hay estudios que se están haciendo, pero aún nada que haya sido probado y pueda aplicarse a la planta.

“Hay que generar una molécula, que hay que ponerla a campo y probar si tiene el efecto esperado. Y ese proceso nos costaría – según los cálculos con los tres laboratorios que hay en Argentina que desarrollan ese tipo de estudio – 160 mil dólares. También la Biofábrica desarrolló un bioinoculante, pero no se ha llevado a prueba a campo y no se puede llevar porque no está hecho en un laboratorio habilitado por Senasa, entonces hay una cuestión más burocrática”, puntualizó.

Prevención

Empero, para evitar la propagación de la enfermedad, el Ministro aclaró que se trabaja en la prevención e identificación temprana.

Además, adelantó que la mesa interdisciplinaria se encuentra llevando adelante un relevamiento de los productores afectados y los daños causados.

“Tenemos que tener un registro de cuáles son los productores y cuáles son las pérdidas, que se está empezando a hacer con la mesa de trabajo. Eso para aislar los focos y tener una identificación”, graficó.

Al tiempo que precisó: “Lo hemos hecho cuando pasó el temporal de San Pedro, para generar mecanismos de gestión con el área de emergencia agropecuaria nacional. En ese momento, habíamos gestionado un fondo de 10 millones de pesos para acompañar a esos productores con procesos de fertilización. Todos esos mecanismos están y dependen de nuestra gestión. Por eso pedí que haya una acción rápida para que vayamos sabiendo el impacto”





Especifican causantes y formas de prevenir el mal de la tela en la provincia Luciana Imbrogno es la subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal. Muchas dudas e incertidumbre genera la enfermedad vegetal del mal de la tela en Misiones, siendo una de las que mayor afectación tuvo en los últimos tiempos en la producción provincial. Para evacuar las consultas más frecuentes, El Territorio consultó a Luciana Imbrogno, subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal a fin de aclarar todas las confusiones. En principio, la ingeniera agrónoma explicó que es una enfermedad que afecta a las plantaciones de yerba mate desde hace mucho tiempo, aunque en los últimos años evidenció mayor desarrollo, lo que la hizo más conocida. “Actualmente está en auge la problemática porque es la época del año donde se presentan condiciones ambientales favorables para el desarrollo y proliferación del patógeno que puede provocar grandes pérdidas en el rendimiento”, expresó. En ese sentido, determinó que hasta hace pocos meses “no se conocía exactamente la identidad del agente causal, pero recientemente profesionales de Inta e Inym lograron aislar e identificar al hongo (Ceratobasidium niltonsouzanum). Este hongo también fue reportado en otros países como causante de enfermedades en cultivos de té, palta, cacao y café, entre otros”. Por eso, para tratar de evitar su propagación, la participación en campo del productor es fundamental. “Los productores deben recorrer los lotes. Si están afectados pueden observar ramas secas entre las copas y hojas colgando de las ramas sostenidas por una tela o hilacha marrón”, refirió la especialista.



Acciones contra el mal El Ministerio del Agro y la Producción participa de las reuniones de la Mesa de Sanidad de la Yerba Mate que se conformó a mediados de 2019, y que es integrada también por el Ministerio de Ecología, Senasa, Inta, Inym, Unam, Inbiomis y Biofábrica. “Durante el 2019 se realizaron muestreos para monitorear la presencia y severidad del ataque de la enfermedad, trabajando en distintas zonas de la provincia, siendo Andresito una de las áreas más afectadas”, mencionó Imbrogno. Y contó que como resultado, se observa que la presencia de los síntomas “sería más marcada en las zonas más bajas y húmedas de los lotes, y en suelos más ácidos; y no estaría relacionada con la edad o densidad de plantación de los yerbales, ni la cercanía al bosque nativo. Incluso se ha identificado la presencia de la enfermedad en lotes con buen manejo”. Más allá de esto, la ingeniera agrónoma aclaró que “el uso de agroquímicos para el control de la enfermedad tiene poca efectividad, además que para el cultivo de yerba mate no existen productos sanitarios registrados y autorizados para controlar la enfermedad”. “Esto es muy importante: que los productores no apliquen productos químicos y que sigan las recomendaciones de manejo acordadas en la mesa de sanidad en base a experiencias realizadas en lotes afectados. Igualmente se está evaluando la efectividad de productos químicos permitidos para productos alimenticios, ya que la utilización de otros productos podría afectar luego la comercialización”, articuló. En ese marco, hizo hincapié en que la mejor herramienta para combatir este hongo es la prevención y detección temprana.



Implementan alimento alternativo para la producción de animales Desde sus inicios, el Ministerio de Agricultura Familiar ha buscado nuevas alternativas con el fin de brindar apoyo al sector productivo misionero. En este sentido,se comenzaron a desarrollar los primeros criaderos de la Mosca Soldado Negro (MSN), cuyo objetivo general es desarrollar un alimento alternativo para animales. De acuerdo a lo que detallaron desde la cartera provincial, se busca la generación de nueva alimentación aprovechando los excedentes de frutas y verduras que ya no se pueden comercializar. Es que - según determinaron - al alcanzar un grado de descomposición o magullamiento, sirven para criar la larva de la Mosca Soldado Negro. Estos insectos son luego utilizados como fuente esencial de nutrición para las etapas de primer alimentación, engorde y producción de diversos animales en las chacras.



Producción “La producción de estos insectos a partir de la degradación de los desechos sólidos orgánicos puede desempeñar un papel importante como alternativa proteica en producción de carne”, remarcaron desde Agricultura Familiar. Asimismo, enfatizaron en que estos animales descomponen la materia orgánica junto a otros organismos contribuyendo al ciclo de elementos, los minerales y nutrientes para que vuelvan a estar disponibles en el suelo. “Los insectos tienen una alta eficiencia en la conversión de materia orgánica en masa corporal debido a que son animales de sangre fría, lo que los hace tener altas tasas de productividad y se pueden producir en espacios mínimos y con muy bajo consumo de energía”, especificaron los técnicos.



El insecto La hembra de la mosca soldado negra deposita una masa de aproximadamente 500 huevos en grietas cercanas a materia orgánica en descomposición, como estiércol, carroña, basura y desechos orgánicos.​ Los huevos eclosionan en larvas en aproximadamente cuatro días. La biomasa producida por la actividad de las larvas puede ser empleada en la alimentación de animales agrícolas como cerdos, gallinas y peces. Se deben eliminar todas las ramas enfermas con serrucho, tijera o motosierra y luego deben quemarse. Si el volumen de plantas afectadas es elevado, pueden dejarse los residuos en la calle al sol. Evitar dejar plantas sin cosechar, subsolado de melga, adecuación del PH de suelo, según análisis, fertilización de base y desinfección (con amonio cuaternario o alcohol en gel) de las herramientas y ponchadas utilizadas en los lotes afectados son formas de evitar la propagación. Y concluyó: “Tenemos que tener una agenda y la cuestión sanitaria tiene que ser prioridad. Pero todavía hay una discusión hacia adentro sobre cuál es la solución. Por eso lo importante es ponerlo en agenda”.

Y en ese marco, resaltó que “hay entes sanitarios que dejan de lado a los pequeños productores y allí tiene que estar la provincia, es una discusión que también la tenemos que dar”.