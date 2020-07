Aerolíneas Argentinas pagará el 50 por ciento del sueldo a sus empleados

Viernes 3 de julio de 2020 | 08:40hs.

Aerolíneas Argentinas (AA) informó en las últimas horas a sus empleados que abonará únicamente el 50% de los salarios de junio, a la espera de que el Estado nacional aporte los fondos necesarios para pagar la totalidad de los haberes, según indicaron gremios del sector."Las autoridades de Aerolíneas Argentinas y Austral han informado que el 6 de julio se abonará el 50% de los haberes correspondientes a junio de 2020, con un piso garantizado de 35.000 pesos de bolsillo", señaló la empresa mediante un comunicado.Asimismo indicaron: "Se están llevando gestiones con el gobierno nacional, para pagar lo restante en cuanto sea posible. Desde ya, es de suponer, que la modalidad de pago incluye a todo el personal del Grupo AR, incluido su presidente, directores y miembros del staff no convencionado".Las autoridades de AA argumentaron su decisión "en el hecho de no haber recibido en tiempo y forma la partida" que gira en forma mensual "el Ministerio correspondiente", algo que no gustó en la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (EA)."Además de transmitirle nuestra disconformidad, se le anticipó (a la empresa) que esperaremos hasta el lunes 6, fecha en la que vence el plazo legal para abonar el 100% de los salarios, para que nos den una solución definitiva a este tema. Caso contrario, efectuaremos las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo en salvaguarda de los derechos de nuestros representados", agregó la comisión directiva de UPSA.El salario completo se terminará de pagar "cuando el Estado nacional aporte la totalidad de los fondos que corresponden", esgrimió la compañía, en medio de la pandemia por la que transita el país."Nuestra secretaría legal se encuentra evaluando posibles acciones a tomar ante esta situación, en tanto continuamos el diálogo con la empresa en pos de resolver esta situación", sostuvo, por su parte, el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), Juan Pablo Brey.La pandemia de COVID-19 paralizó la actividad aerocomercial en la Argentina y en las últimas horas el ministro de Transporte, Mario Meoni, anunció la decisión del Gobierno de postergar hasta nuevo aviso la reanudación de los vuelos de cabotaje en el país, lo que estaba previsto inicialmente para el 15 de julio próximo.En este contexto, a comienzos de junio pasado, la empresa estatal comunicó oficialmente a sus empleados que iba a avanzar con un plan de suspensiones "temporales", que se aplicarían durante junio y julio, a raíz del "cese casi total" de las actividades de la compañía a causa del coronavirus.Según se informó en ese momento, la medida iba a abarcar a 7500 de los 12 mil trabajadores que pertenecen a la línea aérea de bandera, quienes durante junio y julio cobrarían una "asignación no remunerativa", por la cual no se iban a pagar aportes ni contribuciones, pero con el "aporte normal" de la obra social.De acuerdo con fuentes del sector, los ingresos de la firma cayeron 97% desde marzo, cuando se iniciaron en el país las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio tendientes a contener la propagación del COVID-19.Tras conocer la reciente decisión de AA, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) manifestó que rechaza "enfáticamente estas decisiones unilaterales que constituyen una clara violación a las obligaciones laborales de Aerolíneas Argentinas".También advirtió que realizará "todas las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Trabajo a fin de alertar y regularizar esta situación".