A partir de mañana vuelve el autocine a Posadas

Viernes 3 de julio de 2020 | 15:00hs.

Luego del receso producto del confinamiento social, a partir de mañana vuelve el cine a Posadas pero en la modalidad de autocine. La iniciativa surge por parte de la empresa Imax ubicada en el Centro del Conocimiento de la capital misionera.Las funciones por el momento sólo serían los sábados y domingos, pero no descartan incorporar nuevas funciones en otros días de la semana. En cuanto a la película elegida para la primera función, se trata de “Rapidos y Furiosos Hobbs & Shaw” en agosto del año pasado.Por otra parte, pese a que la entrada es gratuita, el cupo de ingreso es limitado. “Habrá lugar para 100 vehículos por función, dentro de estos coches, pueden haber 4 ocupantes, en caso de que sean familiares convivientes, y solamente tres, en el caso contrario”, afirmó Giovana Bonetto, subsecretaria de Comunicaciones del Cine Imax.Los coches estarán ordenados según su tamaño, es decir, los más chicos irían en primera fila, los medianos en el medio y las camionetas, que son los autos más grandes, se ubican detrás. “De esta manera, todos podrán ver la película sin que ningún vehículo le obstruya la visión al otro”. Cabe aclarar, que debido al protocolo establecido, esta modalidad no incluye a las motocicletas.Otro dato interesante es que, el sonido se distribuirá mediante una frecuencia FM cuyo dial se revelaría el día.Las puertas estarán abiertas a partir de las 18. Para ingresar, “primero se debe adquirir el ticket, que se tramita únicamente a través de la aplicación del Cine Imax, y lleva el número de patente del solicitante. Después, a través de la app MisionesDigital, se tramita la autorización pertinente para circular. La opción de ‘voy al autocine’ ya está incorporado en esta aplicación”, explicó Bonetto.Otro dato importante para los interesados es que, “el ingreso no va a ser el habitual, sino que va a ser el conocido acceso de la Feria Forestal (el portón grande rojo)” aclaró. Una vez allí, primero pasarán por el primer control quienes certificarÍan la validación del ticket. Luego, pasarían al control municipal, allí se medirán las temperatura de los ocupantes y desinfectarán los vehículos a través de una cabina que cumple esta función.Finalmente, al pasar por todos estos controles, se ingresará al predio donde podrán disfrutar de la película.