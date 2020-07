A lo largo de 17 años Alfredo Holl fue denunciado por lo menos 16 veces

El terror de la hermana

El 6 de enero del 2018, Úrsula Holl (50) se presentó ante la Comisaría de la Mujer de Oberá y denunció a su hermano por amenazas de muerte, tal como consta en el expediente J/3418 que se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno. La mujer es licenciada en sistemas y desde hace varios años reside en la localidad de Quilmes, Buenos Aires. Tras el citado episodio nunca más volvió a Misiones, aterrada por las amenazas del sujeto. La justicia tampoco le brindó la contención que esperaba. Según detalló, aquella vez vino con su familia de vacaciones a Misiones y fueron a visitar su propiedad, sin imaginar lo que sucedería. “Llegamos y enseguida veo que mi hermano Alfredo Holl se hace presente en el lugar con una actitud extraña, como remordiéndose, y tras preguntarle qué le podía ofrecer, al saber que es una persona muy agresiva y violenta, me contestó de mala manera en un tono completamente agresivo y acercándose hasta mi persona, como intimidándome e insultándome. Me dijo textualmente: “Pero qué, acaso no puedo venir acá. Sos una hija de puta, vos sabés que me debés a mí. Te crees dueña de todo. Te voy a hacer mierda a vos y a toda tu familia, y te voy a matar. Ante eso mi esposo intentó calmarlo pero no hubo caso, ya que hasta lo amenazó de muerte con una tijera de podar árboles”, relató la mujer. Asimismo, subrayó que “la actitud de mi hermano nos aterró y nos quedamos callados para evitar un desastre. Antes de irse me dijo que era el último aviso que me daba y que la próxima vez me mataría, así tenga que recorrer el mundo para encontrarme”. Calificó a su hermano como “un psicópata extremadamente violento que en reiteradas ocasiones me amenazó a mí y a mi familia”. “Tengo terror de que cumpla con su amenaza porque sé que es capaz de cualquier cosa y él mismo aseguró que tiene suficientes huevos como para matarme”, dijo.