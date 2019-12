A 3 meses de su detención, no se sabe quién investigará a banda brasileña

Lunes 16 de diciembre de 2019 | 17:15hs.

Por Carlos Cardozofojacero@elterritorio.com.ar

¿Qué vinieron a hacer a Argentina? Según un investigador judicial calificado y conocedor del funcionamiento de las bandas criminales, el asalto a un camión de caudales por parte del grupo es una posibilidad remota en organizaciones como el PCC o Comando Vermelho.

Se señaló que, tal y como se comprobó en el ataque a la firma Prosegur en Foz de Iguazú, para un ataque como este la mano de obra se reúne en el lugar apenas 12 horas antes, sin las armas, que se concentra por separado.

Se usan al menos tres brigadas con 3 o 4 integrantes que tienen prohibido el uso de estupefacientes, a excepción de la adrenalina.

Una posibilidad concreta es que fueron contratados para un asesinato. Se dijo que, por ejemplo, el Comando Vermelho tiene dos tipo de sicarios: los que actúan individualmente y los que funcionan como brigadas, para los “objetivos” que tienen custodia.

El 14 de septiembre cuatro brasileños fuertemente armados, con silenciadores, precintos y ropas de la Policía Federal Argentina (PFA) fueron detenidos en San José por Gendarmería Nacional (GNA). Los hombres se movilizaban en un vehículo adulterado, no llevaban documentos y sólo tenían un celular, por lo que generó una gran incertidumbre y hasta temor.El grupo fue dividido y, además de GNA, fueron custodiados por la Policía Federal -trajo un grupo especial desde Buenos Aires, Prefectura y Policía de Misiones, quienes redoblaron sus esfuerzos debido a la peligrosidad de los implicados. Luego de eso fueron traslados a Ezeiza, donde permanecen, por expreso pedido de las máximas autoridades de esas fuerzas en la provincia.Las sospechas, como informó El Territorio oportunamente, era que pertenecen a organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (PCC) o Comando Vermelho. Precisamente alguna célula contratada para cometer un gran golpe a un camión de caudales y para cometer un asesinato.En principio la causa quedó en manos de la Justicia Federal, en razón de una 162 gramos de marihuana hallados entre sus pertenencias. Sin embargo, tres meses después la realidad es que no se sabe quién los va a investigar y todo indica que esa decisión va a quedar en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con el tiempo que eso puede demandar.Según pudo saber El Territorio en base a fuentes de extrema confianza, la jueza federal de Posadas, Verónica Skanata, decidió el sobreseimiento de los implicados en relación a la droga por considerar que esa cantidad era para uso personal -fallo Arriola- y no para la comercialización. Ante esto se declaró incompetente y remitió el expediente a la Justicia ordinaria.Así, el caso llegó a manos del titular del Juzgado de Instrucción Tres, Fernando Verón. El magistrado analizó el documento y, entres otras cuestiones, señaló que no se sabe aún a qué estaban haciendo esas personas en Argentina y, por lo tanto nada puede descartarse. Argumentó también que todos tienen antecedentes por narcotráfico en el vecino país.De esta forma también se declaró incompetente y volvió a remitir el cuerpo al Juzgado Federal. De esta forma, la jueza Skanata deberá decidir si prosigue con la investigación o mantiene su postura. En el segundo caso habría un conflicto negativo de competencia, por lo que el máximo órgano judicial de Argentina deberá establecer a quién le corresponde investigar.Hasta el viernes, no había una notificación oficial sobre la decisión de la magistrada.Por otro lado, mientras esto se define, este matutino pudo saber que al menos uno de los detenidos inició una huelga de hambre en la cárcel de Ezeiza, pidieron su traslado a una cárcel del vecino país. En el complejo penitenciario están alojados con Néstor Fabián Rojas, acusado de tres homicidios en Misiones y trasladado allí por su peligrosidad. El Negro también inició una protesta.Las investigaciones sobre la banda establecieron algunas cuestiones en base a la poca evidencia, como que antes ser detenidos los brasileños pernoctaron en Posadas por unos días, aunque nunca salieron a la calle. También determinaron que las ropas de la fuerza federal fueron confeccionadas en Paraguay e incluso llevaban una etiqueta que identifica el lugar.Un detalle no menor, y que fue el principal motivo por el cual se decidió su traslado, es que también se pudo establecer que al parecer contaban con otro grupo de apoyo de cuatro o cinco brasileños más en otro vehículo. Ese coche no fue detectado por los controles ruteros en la provincia.Es que el operativo no derivó de una investigación compleja, sino más bien perspicacia de los gendarmes apostados en el cruce de rutas de la mencionada localidad. Les pareció raro cuatro hombres en un mismo vehículo y hasta se detalló que no mermaron la velocidad antes de detenerse definitivamente.Fuentes internadas de Prefectura detallaron en su momento que cuando estuvieron detenidos en Posadas se reforzaron las guardias con chalecos y armas largas y además se cerraron todas las entradas, a excepción de una, en el edificio donde estuvo su custodiado. Por agua las embarcaciones especiales Shalgag MKII compradas en Israel hicieron guardias de 24 horas, también con armas arriba y cámaras térmicas encendidas constantemente.La Policía de Misiones asignó sus grupos especiales, en Gendarmería llamaron a la Unidad de Operaciones Especiales en Monte de Bernardo de Irigoyen e incluso la Policía Federal trajo un Grupo Especial de Operaciones Federales (Geof) de Buenos Aires, también con armas largas y chalecos.Hubo un gran despliegue en la sede de PFA que está por Ayacucho porque justamente desde ahí surgió un posible plan de recate por los otros presuntos integrantes que no habían sido detenidos. Esto activó medidas urgentes y el traslado del detenido mucho antes que sus cómplices. Se temió un ataque directo y escenas vistas en Paraguay -muy cerca de Posadas- en los últimos meses, con tiros y muerte.