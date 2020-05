Zombie, uno de los videos más vistos de Youtube

Domingo 3 de mayo de 2020

Con más de 1.000 millones de visitas, ‘Zombie’, el clásico de los años ‘90 de la banda irlandesa The Cranberries, se convirtió en el quinto video de rock más visto en la historia en Youtube.

El clip de la banda liderada por la recordada cantante Dolores O’Riordan está detrás de clásicos como ‘November Rain’, de Guns N’ Roses; ‘Smells Like Teen Spirit’, de Nirvana; ‘Sweet Child o’ Mine’, también del grupo liderado por Axl Rose; y ‘Bohemian Rhapsody’, de Queen. ‘Zombie’ salió en 1994, pero se subió a la plataforma de Youtube en 2009. Hace poco se publicó una remasterización con calidad 4K. La canción formó parte de ‘No Need to Argue’, disco que llevó al grupo a lo más alto. El tema está inspirado en un atentado del IRA en la localidad de Warrington, en 1993, donde murieron dos niños.

O’Riordan murió accidentalmente en una bañera, en enero de 2018, tras ingerir alcohol y medicamentos. La banda terminó de forma póstuma el disco en el que estaba trabajando y se disolvió.