Zlatan y un problema con su Ferrari

Jueves 14 de mayo de 2020

Las dudas sobre el futuro de Zlatan Ibrahimovic siguen vigentes. Es que si bien llegó a Milan el pasado miércoles, su contrato vence en junio próximo y muchos dicen que podría sumarse al Hammarby de su país. Lo único cierto es que ya se metió en otro escándalo por manejar su Ferrari Monza SP2 sin tener todos los papeles en regla.

Ibrahimovic fue grabado mientras manejaba su vehículo valuado en 1,8 millones de euros en las calles de Estocolmo, algo que parece que no podía hacer. Según trascendió, lo habían dado de baja el pasado 30 de marzo, pero según indicó la Agencia Sueca de Transporte, el vehículo que manejó el ex Barcelona estuvo fuera de registro por más de un mes y sólo tenía permitido conducirlo hasta el punto de inspección más cercano. Y como trascendió, ese no habría sido el destino del atacante.