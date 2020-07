Zárate: “No pensaba en irme, quiero triunfar en Boca”

Martes 21 de julio de 2020

Mauro Zárate, delantero de Boca, expresó ayer su satisfacción al renovar un nuevo contrato por un año, con una clausula de extensión por seis meses más y señaló que “no pensaba” en irse del club, ya que “quería seguir” porque el objetivo “más difícil” de su carrera es “triunfar en Boca”.“Lo dije varias veces, soy un agradecido a la gente de Boca porque me dieron mucho cariño en un momento en que no tenían por qué hacerlo, y lo hicieron desde siempre”, sostuvo el futbolista.“En algún momento escuchaba algo de ir a otro club o afuera, en otro país, pero no me terminaba de llenar. Me di cuenta de que lo quería era seguir en Boca”, dijo Zárate a TyC Sports.