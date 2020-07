Zarandear la modorra de cuarentena

Jueves 30 de julio de 2020

Y reflexionó que “esta puerta que se nos abre de poder volver a tocar, -por ahora para streaming-, es algo que no paramos de agradecer, si bien hay que acostumbrarse a un protocolo de espacios demarcados para los músicos en el escenario, a la limpieza del instrumento cada cierto tiempo durante el show, al uso de barbijo en los lugares comunes, que son todas cosas nuevas, estamos felices de que vuelva la música”.





PARA AGENDAR Festival solidario

El sábado de 20 a 22 se transmitirá el festival solidario en vivo desde La Bionda. Se puede ver desde el canal de YouTube de Sadem: https:/youtu.be/m8sWvNigahy.



En el sitio también están los links de pago para colaborar con los artistas.





Este sábado a las 20 vuelve la música en vivo con un festival solidario que se transmitirá online desde La Bionda. El evento es la segunda entrega del ciclo Espacios Culturales, que propicia el regreso paulatino de la actividad artística bajo estricto protocolo de seguridad e higiene que exige la cuarentena y sin presencia de público.Víctor Rivelli, productor y secretario general del Sindicato Argentino de Músicos filial Misiones (Sadem), en diálogo con El Territorio explicó que la posibilidad de montar un escenario con calidad de sonido e iluminación para que llegue a las casas a través de las pantallas se dio primero en respuesta a la petición de los músicos y músicas de tocar y por el apoyo de la Secretaría de Estado de Cultura provincial y de la Agencia para el Desarrollo Económico (Ademi).Los entes gubernamentales facilitan la logística, el equipo técnico, la conectividad a internet, la plataforma de pago virtual, entre otros aspectos del show. Se puede ver desde el canal de YouTube de Sadem Misiones, se accede de manera gratuita y hay links de pago virtual para quienes quieran colaborar.“El ciclo Espacios Culturales tuvo su primera fecha el 9 de julio en el Rancho del Negro Viana, ahora tenemos la segunda fecha en La Bionda que es un espacio muy querido, sobre todo para las bandas under, y el próximo encuentro será el 15 de septiembre en la Casa del Bicentenario, en Itaembé Miní”.Indicó que se prevé que el ciclo continúe hasta diciembre con escenarios itinerantes para resaltar el carácter federal y horizontal. Las grillas se conformarán con artistas del campo de la música, teatro, danza.“Estamos trabajando con todos los colectivos de músicos en Posadas, y la idea es ir rotando de escenarios, porque así también es una oportunidad para abrir estos centros culturales, que aunque no pueden recibir público pueden hacer un show con el recurso de streaming y que se hace cumpliendo todos los protocolos”, se explayó.En este sentido, explicó que el festival es nombrado solidario porque los cronogramas se arman de forma rotativa para dar lugar a artistas de todos los géneros y además se convoca a otras manifestaciones del arte como el teatro y la danza a sumarse.“Es también solidario porque la gente que desea colaborar puede ingresar a los links de pago y abonar una suma, al término del recital, todo lo recaudado se reparte entre los participantes”.Además, se puede colaborar con alimentos, productos de limpieza, útiles que se pueden acercar a La Bionda (ubicada en Mitre casi Corrientes). Estos elementos llegarán a las familias de músicos que más lo necesiten.Entre las bandas y solistas que se sucederán en el escenario el sábado se cuentan Epopeyas, La Promesa Mood Band, Ronda y Vape Afropercusión, por lo que habrá rock alternativo, jazz fusión, reggae, funk instrumental, también bossa y boleros y todo el carnaval y el calor de los tambores ribereños de Villa Blosset.Diego Rosciszewski, guitarrista de La Promesa Mood Band, expresó: “Estamos con muchas ganas de volver al escenario, nuestra banda se nutre de las presentaciones en vivo y desde marzo que estamos parados, tampoco podíamos ensayar por la cuarentena. Esta invitación es una oportunidad buenísima para nosotros y queremos dar lo mejor”.El músico señaló que la banda, que nació hace dos años haciendo reggae, incorporó otras expresiones rítmicas como jazz, funk, pop, rock. “Somos una banda instrumental, es algo un poco extraño para el público local, pero porque no hay mucho de esto, al término de nuestras presentaciones la recepción suele ser muy buena, la gente nos dice que disfruta mucho la música instrumental, pero que no había asistido a un recital así”.Por último, se refirió a la delicada situación económica que atraviesan los artistas ante el parate que demandó la pandemia de coronavirus: “Realmente para los artistas son meses difíciles, sin entrada económica. Hay colegas que están dando clases por las redes sociales y otros que debieron buscar otra cosa para subsistir, es un momento de reinventarse, de pensar y hacer todo el tiempo”.