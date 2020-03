Zapatazo salvador

Lunes 9 de marzo de 2020

Con un verdadero golazo desde afuera del área en los últimos minutos del partido, Atlético Posadas derrotó 1-0 ayer por la tarde a La Picada en Villa Cabello y consiguió una agónica clasificación a la siguiente instancia de la zona norte del torneo Regional Amateur.Cuando parecía que el Tren del Oeste tenía asegurado su pasaje a la próxima ronda, a los 43 minutos del segundo tiempo apareció el defensor central Luis Alfonzo para conectar un derechazo que dejó sin chances al arquero Ramón Fragueiro y con las manos vacías a los dueños de casa.Antes de esa jugada, que nació a la salida de un córner que jugaron rápido Juan Eluchans y Franco Cabrera, prácticamente no había pasado nada en el oeste posadeño. El intenso calor y los nervios de un partido definitorio coparon la parada y el fútbol estuvo ausente entre estos dos representantes de la Liga Posadeña.La Picada llegó mejor parado a la última fecha y se mostró más seguro que el Deca, que en el primer tiempo sufrió la lesión de Walter Ortega Solís y perdió peso en ataque con el ingreso de Franco Cabrera.Al igual que lo había hecho en el duelo de ida en el Tajamar, La Picada tomó el protagonismo con sus jugadores de buen pie en ataque. Cuando Santiago Benítez, Nahuel Bentos y Alexis Urunaga se asociaban surgían las mejoras aproximaciones del Verde, mientras que Atlético se limitaba a los intentos individuales de un Alan Almirón que quedó muy solo arriba.En ese primer capítulo lo único rescatable fue un tiro libre de Juan Eluchans que dio en el travesaño y un remate cruzado de Santiago Benítez que se fue cerca del palo derecho de Galeano.El panorama no se modificó luego del descanso y en el segundo tiempo se mantuvo la misma tendencia. La Picada intentando manejar la pelota sin demasiado éxito y Atlético empujando con más ganas que fútbol.Así, en el contexto de un partido chato, el reloj comenzó a presionar a Atlético y a convertirse en un aliado para el dueño de casa, que jugó con la desesperación de su rival con el 0-0.El gran mérito del equipo que resultó ganador fue no haberse desesperado y seguir intentando sin muchas ideas. El ingresado Lucio Gómez lo tuvo desde afuera del área, pero su remate dio en un jugador de La Picada y generó el tiro desde la esquina que terminó inclinando la balanza.Eluchans sacó a relucir toda su experiencia y, mientras los hombres de La Picada se estaban acomodando dentro del área, la jugó rápido con Polaquito Cabrera.El ex Crucero del Norte mandó el centro al ras del suelo y la pelota le quedó servida a Luis Alfonzo, que le dio de lleno con el empeine derecho, mandó el balón al fondo de la red y desató el festejo alocado de toda la parcialidad visitante, que acompañó en buen número a un equipo que no jugó para nada bien, pero que se terminó quedando con una clasificación casi impensada si se tiene en cuenta que había perdido sus primeros dos partidos y estaba prácticamente eliminado.Para el Tren del Oeste fue todo decepción, porque tenía servido el boleto a la siguiente ronda y sobre el epílogo se quedó con las manos vacías.