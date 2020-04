Zanetti y el futuro de Lautaro Martínez: “Lo veo feliz en Inter”

Domingo 12 de abril de 2020

Javier Zanetti, vicepresidente de Inter, fue contundente respecto del futuro de Lautaro Martínez en la institución y aseguró que piensa que se quedará, más allá de los intereses de gigantes europeos como Barcelona, Real Madrid y Manchester City, entre otros.“Lo veo feliz, se identifica con el club”, expresó el ex defensor argentino en diálogo con Espn. El surgido de Racing, quien arribó en 2018, lleva 27 goles en 69 partidos.Además, resaltó su crecimiento. “Ha mejorado mucho en el último año, también gracias al trabajo de Conte. Cuando jugaba en Argentina y negociábamos con Diego Milito recuerdo lo mucho que creíamos en él desde el inicio”, mencionó.Por otra parte, sobre la situación de Mauro Icardi, que debe regresar si PSG no hace uso de la opción de compra, respondió: “No sé qué pasará. No hemos hablado de mercado por ahora. Con el problema que estamos viviendo lo más importante es la salud. Luego ya tendremos tiempo para pensar en todas estas cosas”.