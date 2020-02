Zambrano: "Llego al equipo más grande de Sudamérica"

El defensor Carlos Zambrano fue presentado como flamante refuerzo de Boca y, luego de manifestar que está cumpliendo un sueño, confesó: "Llego al equipo más grande de Sudamérica".



"Estoy cumpliendo un sueño que tenía desde pequeño. Tuve otras ofertas, pero al escuchar el nombre de Boca me concentré sólo en eso. Me siento muy contento de estar aquí. Llego a uno de los equipos más grandes de Sudamérica, por no decir el más grande. Vengo a aportar mi granito de arena para que Boca pueda tener un título lo más pronto posible", aseguró el futbolista peruano en su conferencia de prensa de presentación.