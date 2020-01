Zac Efron estuvo al borde de la muerte: qué es la fiebre tifoidea

Viernes 3 de enero de 2020 | 13:30hs.





El actor de 32 años es protagonista del programa de televisión llamado “Killing Zac Efron” (Matando a Zac Efron). La emisión trata sobre expediciones que durarán 21 días y donde la estrella quedará completamente aislado recorriendo una peligrosa isla de la región. Según trascendió, durante el rodaje se enfermó producto de una bacteria conocida como Salmonella Typhi que ingresó en su cuerpo y le provocó fiebre tifoidea. Esta infección puede ser letal si no se trata rápidamente y suele contraerse por ingerir alimentos o agua contaminada.



Luego del diagnóstico, fue trasladado de urgencia en un vuelo sanitario con destino a Brisbane (Australia). Llegado a la ciudad, lo internaron en el hospital privado St. Andrew's War Memorial, le brindaron asistencia médica y lograron estabilizarlo.



Qué es la fiebre tifoidea

“Es una enfermedad común que muchas veces se transmite por el agua, incluso existe una vacuna específica que se aplica para prevenirla”, explicó al medio Con Bienestar Ricardo Teijeiro (M.N. 58065), médico especialista en enfermedades infecciosas e integrante de la Sociedad Argentina de Infectología.



El doctor señala que el joven no se habría vacunado ya que es una infección evitable. “Si viajás a zonas de riesgo tenes que tomar ciertas precauciones. Existen antibióticos para este tipo de microbio y depende del tiempo del diagnóstico para que actúe más rápido y con más eficacia el tratamiento”, argumenta.



Recomendaciones

Antes de que un viajero se dirija a una zona de riesgo, es importante que consulte a un especialista para que le indique qué recaudos debe tomar o qué vacunas debe aplicarse ya que este tipo de enfermedades se pueden evitar.



Lo ideal es no tomar agua que no sea potable, y si fuera de riego o de lluvia, previamente deberá hervirla o clorarla para evitar un posible inconveniente.



“Los grupos de riesgo son los chicos y los adultos mayores porque su sistema inmunológico es más vulnerable. En cambio, una persona de mediana edad se defiende mucho mejor”, asegura Teijeiro.



Los síntomas son comunes a diversas enfermedades infecciosas y trata de fiebre, vómitos, dolores estomacales e intestinales, diarrea, malestar general y deshidratación. “En el caso de los lactantes, una fiebre tifoidea es grave porque no puede recuperar tan rápidamente el líquido que perdió, por eso la hidratación es fundamental para el tratamiento”, concluye el doctor.



Afortunadamente, Zac fue dado de alta y pudo volver a Estados Unidos para pasar las fiestas y recibir el año nuevo rodeado de familia y afectos. Los pocos días que pasó grabando el reality de aventuras, lo hizo en compañía de un guía turístico nativo de la región llamado Cyril Tara.

