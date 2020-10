Yopará, tradición de almacenamiento y reflexión - El Territorio Misiones

Jueves 1 de octubre de 2020

Por Agustina Rella sociedad@elterritorio.com.ar

“Una mezcla de ingredientes, de cultura, de costumbre y tradiciones. Eso me parece el yopará”, arranca diciendo Facundo Tenaschuk, chef misionero. “Me parece que esta mezcla y crisol hace que si vas a una fiesta del yopará ves todo tipo de gente. Distintas edades, clases sociales, urbanidad... y eso es lo bueno que tiene. Cuando hacemos yopará, estamos todos unidos. Unión significa”, resumió.La tradición del yopará, esta suculenta comida que se prepara el 1 de octubre para espantar al Karaí, ese señor de la miseria que recorre las casas a ver quién fue previsor y goza de abundancia y quien no, se reconstruye hoy en un contexto diferente.Para evitar futuros males, según se augura en la región, es que ‘se lo espera’ con la mesa llena, con este plato repleto de energías que nos impulsan al fin de año.Es en este momento de brotes pandémicos, que recobra mayor importancia. “Hoy también significa ‘a ver si fuiste cauteloso, si siempre estás preparado guardando, sembrando, cultivando o sabiendo comprar para tener siempre’”, entendió Tenaschuk en plena época de aislamientos, distanciamientos y escasez.En coincidencia, Saúl Lencina, cocinero apasionado por la herencia guaraní y misionera de la gastronomía, admitió que “más allá de ser delicioso y un gran plato de alimento súper proteico, para nosotros, es una forma de ser ‘guardianes de semillas’”.Así, relató que el propósito es también “cuidar y respetar semillas ancestrales que fueron pasando de mano en mano, fusionado con lo que produce la chacra en ese momento y por otro lado, abrir la temporada de plantación de esas semillas. Dejamos atrás el invierno y volvemos a meter las manos en la tierra para lo que se vendrá”, señaló quien hoy tendrá la ayuda extra de Juanita González, la mburuvichá (cacique) de Yvytú Porá.Sobre el preparado, aclaró que “está elaborado con diversas variedades de maíz nativo y algunos criollos. Semillas que fuimos cuidando y guardando desde hace ya varios años y fuimos plantando en nuestra huerta, y otra parte que conseguimos en la comunidad mbya Yvytú Porá, de Aristóbulo del Valle. También lleva mandi’o, andaí, batata, muchos vegetales de temporada, kure y en esta oportunidad mandi’o Mbichy y rora (una especie de reviro pero de harina de maíz)” que hará Juanita especialmente para la ocasión.“Para nosotros recibir a la comunidad y cocinar juntos marca una huella que será muy difícil de borrar. Hicimos un evento en su comunidad y esta vez nos toca ser anfitriones, esperamos mantener por mucho tiempo más está relación de amistad y trabajo”, alegó Lencina sobre esta nueva ‘sociedad’ con la comunidad mbya.Diferentes yopará se sucederán en diferentes puntos de la ciudad, la provincia, la región. Ya no es exclusivamente una leyenda heredada de Paraguay sino que se ha expandido a Brasil y a otras provincias argentinas. Si bien la premisa es que se prepara con todas las sobras, tiene ciertos ejes que pueden ir variando.“Cada localidad, paraje, urbe, movimiento social que lo lleve adelante le pone su ingrediente, es como el locro. En Mendoza no vas a encontrar un locro con mandioca, pero sí con tres tipos de batata”, detalló Tenaschuk, que recordó recetas de yopará muy efectivas con muy pocos ingredientes y otras que preparó hasta con una cabeza de vaca entera.Por su parte, junto al movimiento de Slow Food, que suele organizar el evento contra el Karaí en la Bajada Vieja, cocinarán en vivo por streaming. Tras no poder aprobar protocolos para ninguna de las tres propuestas que habían ideado, la fiesta será a través de redes, invitando a todas las familias a ser parte a través de un link.Además de las fotos, videos e info que se fueron subiendo en Facebook/SlowFoodComunidad Posadas, por ejemplo, hoy a la mañana se reunirán en un zoom para cocinar en vivo el yopará, incluso versión vegana.Más allá de la previsibilidad que trae como enseñanza esta efeméride y que hoy se destaca después de haber sufrido en carne propia el aislamiento de cuarentena, el Karaí también recuerda hacer hincapié en el hecho de producir éticamente los alimentos que consumimos, un debate latente en toda la sociedad.“De hecho ahora hay un levantamiento de ciertas comunidades y gente que entró en conciencia a través de todo esto que está pasando con estas granjas porcinas que quieren traer al país, la quema de pastizales y más”, reflexionó Tenaschuk, que reconoció las formas de producción y consumo nos trajeron a la pandemia actual.“Es como que nos estamos cuidando para volver a producir lo mismo, una cosa de locos. Nos estamos cuidando, pero criando otra pandemia”, sentenció a tono con el pedido mundial de rever estos paradigmas tradicionalistas.Lejos de mantener una postura negativa, el chef recordó que “esta es la mejor manera de espantar todo. Con el yopará, como con la caña con ruda”.Inumerables veces repetimos que la comida es, más allá de nutrición y dependencia física, una parte de nuestra emocionalidad, nuestra cultura, nuestra personalidad... una manera de compartir. Por eso entre distanciamientos y a falta de mate -símbolo local de la fraternidad-, hoy un plato de yopará se traduce en conexión hermana y se brinda con un ímpetu sin igual.