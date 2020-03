Yofre: "la cuarentena total y obligatoria no es un estado de sitio"

Jueves 19 de marzo de 2020 | 16:48hs.

El defensor oficial de Poder Judicial de la ciudad de Buenos Aires, Lisandro Yofre diálogo con El Territorio sobre la posibilidad de que el gobierno nacional implemente la cuarentena total y obligatoria que anunciaría está tarde el Presidente de la Nación, Alberto Fernández con el objetivo de frenar el avance de casos de Coronavirus en todo el país.El abogado explicó que "es necesario entender que estamos ante una situación excepcional con el avance de una enfermedad que antes no existía y con una legislación que encuadra los límites de las acciones de los gobiernos en el marco del estado de derecho".En ese sentido Yofre aclaró que "si bien todavía no conocemos la letra de los anuncios que se harán por la tarde, es necesario aclarar que una cosa es un estado de sitio que suspende las garantías constitucionales y otra muy diferente es una cuarentena obligatoria y total en el marco de la pandemia de Coronavirus".En ese sentido el defensor oficial del fuero porteño explicó que "los artículos 205 y 239 del Código Penal establecen que nadie puede desobedecer normas y propagar enfermedades". Con esa normativa y con el decreto de emergencia sanitaria dispuesto por el Presidente Alberto Fernández, desde los juzgados porteños se están tramitando centenares de causas que entran por denuncias contra vecinos que violan la cuarentena y ponen en riesgo al resto de la comunidad.El funcionario judicial también explicó el concepto de toque de queda que se implementó en Perú y Bolivia para evitar la propagación de Coronavirus. "Es la suspensión de la garantía constitucional de circular libremente por el territorio argentino y se toma en situaciones excepcionales dónde por ejemplo se estipula que en determinado lugar del país y en cierta franja horaria no se permite la circulación de personas", explicó.