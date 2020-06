“Yo le abrí mi corazón y no me dio ni la hora”

Miércoles 3 de junio de 2020

Andrés Nocioni desembarcó en la NBA como jugador de Chicago Bulls, una de las franquicias más importantes y laureadas. Durante una charla con Germán Beder y el basquetbolista de Real Madrid Nicolás Laprovittola en el podcast Hola! Qué tal? Cómo estás?, el alero contó cómo fue su primer encuentro con Scottie Pippen.

“Voy a contar una infidelidad, algo que me pasó. Cuando lo conocí,

mi ídolo se cayó rotundamente. Lo conocí en una fiesta en los Bulls”, comenzó. El Chapu sostuvo que “fue como que me dieron un cachetazo

y me pusieron en mi lugar. El tipo no me dio ni pelota. No me tiró ni un consejo. Le abrí mi corazón, realmente le dije que era mi ídolo. Para mí era un honor estar sentado al lado de él. Y el tipo ni siquiera me dio la hora”.