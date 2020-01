Yanina y Diego latorre disfrutan de la playa

Sábado 11 de enero de 2020

Yanina Latorre está disfrutando de unas vacaciones de verano en Uruguay, acompañada por Diego Latorre y sus dos hijos, Lola y Dieguito.

De esta manera, aprovechan para descansar y relajarse en Punta del Este, el destino que eligen muchos famosos argentinos para disfrutar de playa, sol, paseos y muchas actividades recreaticas.

En las imágenes exclusivas de Teleshow se puede ver a la panelista del programa Los ángeles de la mañana y el periodista deportivo caminando hacia un exclusivo restaurante en José Ignacio. Como era un día nublado, aprovecharon para almorzar ya que no pudieron ir a la playa.

Antes de llegar a la costa esteña, Yanina viajó a Europa con su marido Diego, su mamá Dora y su hijo Dieguito. Mientras que Lola se fue de vacaciones por su cuenta. “Nos vamos… primeras vacaciones sin Lolita ¡que se va con sus amigas! ¡Inundé el aeropuerto! Me hice la canchera y ahora me quiero morir. Te voy a extrañar @lolitalatorre, ¡disfruta mucho y sé feliz hija de mi corazón!”, escribió en Instagram.

Aunque Yanina y Diego están separados, decidieron igualmente realizar una escapada familiar en la que recorrieron lugares emblemáticos de Francia e Inglaterra. Y durante este viaje, ella reveló que compartieron la habitación del hotel y tuvieron relaciones sexuales.

“¿Durmieron juntos?”, le preguntó Ángel de Brito en su programa. “¡Sí, obvio! ¡No te pago dos cuartos (de hotel) ni en pedo! (Risas). La crisis, sumale el 30% (del dólar turista), ¡una amargura! Es muy caro separarse, no conviene. ¡Duerman todos juntos!”, le contestó la panelista.

“¿Y se tentaron?”, le consultó Majo Martino, su compañera de panel. “¿Querés saber si tuve sexo? Tuve”, aseguró Yanina. Luego, resaltó las ventajas que presentaría tener relaciones con una ex pareja: “Es más cómodo, ya te conocé, lo conocés, no tenés que andar explicándole”, dijo. No obstante, se excusó de referirse a una posible reconciliación. “Así como estamos, estamos genial”.