Yacaré Manso y León Gieco: un estreno que pide por los bosques

Viernes 24 de julio de 2020

Pasó meses viviendo en la calle pero hoy, artista consagrado con más de 20 años de carrera, se codea con los más grandes y aprovecha su visibilidad para hacer un llamado de conciencia. Yacaré Manso, no descansa y este sábado tendrá una participación especial con León Gieco en Unísono, el programa del Instituto Nacional de la Música (Inamu) emitido por la TV Pública, en el que artistas de todo el país comparten sus trabajos.Oriundo de Santo Tomé, el artista siempre estuvo tanto enfocado en cantarle a su entorno, como en bregar por la defensa del medioambiente. Así, el foco este sábado estará en la importancia de la conservación del bosque nativo.Además, otra perlita del programa que se emitirá el sábado a las 21, será que no estará presentado por un músico, sino por el reconocido humorista Diego Capusotto y el guionista Pedro Saborido, quienes serán los anfitriones de esta edición las 21, de Unísono.Entre las propuestas que mostrarán su música en esta ocasión estarán Siete Venas from del Monte, de Santa Cruz; Chaco Suena Bien, de Chaco; Carlos Alonso Uno x Uno, de la Provincia de Buenos Aires; Brahmans, de Tucumán; Kika Mousse, de Tierra del Fuego; y el Dúo Morcos-Sánchez, de Mendoza.Y para cerrar, el estreno de esta colaboración de Yacaré Manso y León Gieco, titulada Como la luz, que contiene un mensaje concientizador sobre el cuidado de los bosques nativos.“Acá estoy volando de felicidad. Pero con los pies sobre la tierra, porque junto al gran León Gieco hicimos algo para generar conciencia. En contra de los desmontes, a favor de los bosques nativos”, anticipó Manso en sus redes sociales. Además, en la misma línea ambientalista durante la cuarentena contó que está trabajando un libro con poesías propias y un cancionero que ya tiene en edición, una tapa ilustrada.Cabe resaltar que por el ciclo de la Tv Pública ya pasaron más de 170 grupos y solistas de todo el territorio nacional de los más variados estilos. En el capítulo estreno se destacaron de Misiones: Suena Sanfona y Flores a los chanchos.Entre los presentadores estuvieron León Gieco, Mariana Carrizo, Patricia Sosa, Ariel Ardit, David Lebón, Gustavo Santaolalla, Hilda Lizarazu, Peteco Carabajal, Liliana Vitale, Diego Frenkel, Bruno Arias, Charo Bogarin, Willy Quiroga, Sandra Mihanovich, Palo Pandolfo, Julia Zenko, Victor Heredia, Mavi Díaz, Miguel Cantilo, Andrea Álvarez, el “Mono” de Kapanga, Juan Carlos Baglietto, Rubén Patagonia, Celeste Carballo y Nito Mestre.