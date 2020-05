Miércoles 27 de mayo de 2020

El misionero Andrés Cubas encontró en Talleres de Córdoba un lugar para volver a su buen rendimiento futbolístico y no dudó en asegurar: “Estoy más maduro y aprendí a absorber mejor las presiones”.

“Ya no soy más Cubitas, crecí mucho en Talleres”, aclaró el de la Tierra Colorada en una nota a La Nación, en la que valoró su llegada a la T y también a la selección de Paraguay.

“Estaba muy entusiasmado con los desafíos y el equipo estaba jugando bien. Esperemos que cuando volvamos conservemos el funcionamiento y nivel de juego” , expresó el mediocampista respecto del parate que sufrió el fútbol por la pandemia del coronavirus.

“Cuando llegué a Talleres encontré mucho orden institucional y un muy buen plantel. Eso ayudó a mi comodidad y a una rápida adaptación. Los primeros partidos costaron un poco, pero con el respaldo del técnico fui ganando confianza y mejoré el rendimiento. Después buen trabajo colectivo y los buenos resultados me potenciaron mucho”, recordó Cubas.

Pero hubo una cuestión particular que hizo que el Cubitas que salió de Boca se transforme en el Cubas del mediocampo de Talleres: lo mental.

“El buen nivel que puede tener un jugador depende mucho de los momentos que atraviesa. Si desde lo mental uno está fuerte y convencido de lo que uno quiere, las cosas en los futbolístico siempre terminan saliendo”, reconoció y agregó que “haber llegado a Talleres y tener continuidad desde el primer minuto me llenó de confianza para recuperar fundamentos técnicos y futbolísticos, que sin continuidad se hacen difícil demostrar”.

Si bien lo mental fue fundamental en su regreso al fútbol argentino tras su paso por el Pescara de Italia, Cubas también le atribuyó importancia a lo físico.

“Al estar bien físicamente, logré desplazarme con más confianza, tener más seguridad en los pases, llegar mejor a los cruces y tomar mejores decisiones. Lo mental y lo físico es todo un combo que repercute en lo futbolístico”, aseguró el misionero.

Cubas salió de la cantera de Boca, pero con la llegada de Guillermo Barros Schelotto perdió terreno por una lesión y se fue del club tiempo después.

El mediocampista reconoció que no debió ser “tan inmaduro”. “En el momento que me tocó tener continuidad nunca me preparé para saber afrontar los contratiempos que podían surgir. Desde que me lesioné en el tobillo nunca volví a jugar bien porque me apuré en la recuperación”, explicó.

Su buen nivel en el equipo cordobés lo pusieron en el radar de la selección de Paraguay, de la que había tenido un acercamiento cuando jugaba en Boca y no dudó.

“Lo determinante fue el interés y la sinceridad que mostraron los directivos paraguayos y el técnico de la selección, Eduardo Berizzo. Me sentí muy valorado desde el primer momento que comenzamos a charlar. Cuando recién había debutado en Boca, Ramón Díaz, que era el técnico de Paraguay, me hizo un ofrecimiento, pero no se dio. Hoy estoy un poco más maduro y entiendo que las oportunidades para cumplir sueños no hay que dejarlas pasar”, comentó.

Para el final, el misionero dejó en claro sus próximos objetivos: “Quiero seguir potenciando mi rendimiento en Talleres para poder dar el salto a Europa en un futuro y clasificarme al Mundial con Paraguay”.