Ya no quedan detenidos por el asesinato de ‘Neri’ Peters - El Territorio Misiones

La investigación por el crimen de José “Neri” Peters (62) en San Vicente ya no cuenta con detenidos, según confirmaron ayer fuentes policiales y judiciales a El Territorio.Según se amplió Facundo L. (21), Diego B. (38), hermanos Facundo M. (19) y Damián M. (22) fueron liberados con el correr de las horas, debido a que no hay elementos de peso en su contra. Se aclaró ayer que estaban demorados en “averiguación de antecedentes”.Todos habían sido señalados por los familiares de la víctima, en razón de que Peters tenía conflictos con motociclistas de la zona, debido a que le molestaban los ruidos que hacían con los rodados al pasar por frente a su casa.Incluso pudieron saber que Peters habría provocado con su auto la caída de quienes seguía, aunque no se habían registrado denuncias al respecto.Ahora las autoridades del Juzgado de Instrucción de San Vicente esperan los informes completos de autopsia y las conclusiones de los trabajos de rigor hechos en el lugar de los hechos para poder avanzar con más medidas de prueba.Mientras tanto, todas las dependencias de la Unidad Regional VIII siguen abocados al esclarecimiento del cooperativista lechero y celearelo que causó gran pesar en el sector.