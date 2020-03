Ya ingresaron casi 9000 personas por Puerto Iguazú

Lunes 23 de marzo de 2020 | 19:33hs.

Cabe destacar que los medios de transporte que se ponen a disposición de los argentinos varados en Iguazú deben ser abonados por cada uno de ellos, no se han gestionado transporte gratis para ninguno.







Todo el trabajo de las instituciones apostadas en el centro de frontera de Puerto Iguazú parece caer en saco roto, ya que cuando logran cerrar un micro, se encuentran con cientos de argentinos que continúan ingresando, si bien el número de personas que ingresan es menor al primer día, no deja de colapsar las instalaciones que fueron montadas para contener a los repatriados.Tras cinco días de intenso trabajo en la frontera, las personas que llevan adelante el operativo se sienten agotadas ya que el trabajo es durante las 24. Y ante planteos sin sentido de las personas que ingresan se registran algunos inconvenientes menores.Las autoridades indicaron que ya han ingresado casi 9000 personas por dicho paso de frontera, no obstante no tienen un número estimado de cuantas personas aún ingresarán por el paso de frontera.