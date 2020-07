Ya hay 41 disciplinas deportivas habilitadas para entrenar en Eldorado

Martes 7 de julio de 2020 | 19:23hs.

El comité de crisis municipal de Eldorado, a través de distintas resoluciones firmadas por el Intendente Fabio Martínez, ya habilitó los entrenamientos en 41 disciplinas deportivas.







Gustavo Martín, Director de Deportes y Recreación de la municipalidad de Eldorado, se refirió a la situación de las actividades deportivas habilitadas en el municipio.

Remarcó que, en una primera instancia, se habilitaron 27 disciplinas a las que se agregaron otras 14 en posteriores resoluciones.Los protocolos aprobados en todas las disciplinas incluyen el uso de barbijo y distanciamiento social, pero no permiten la competición. Sólo están habilitados los entrenamientos.Miguel Gross, Vicepresidente del Club Unión Cultural y Deportiva de Eldorado, una de las instituciones que más disciplinas practica, comentó: “Despacito estamos habilitando las actividades, ajustados al protocolo en cada disciplina, son muchas las demandas de los socios, pero se nos está dificultando poder cumplir con todos por la falta de tiempo, esta situación nos obliga a solicitar la extensión del horario permitido”.“Quisiéramos tener más horarios disponibles, porque no alcanza la jornada para todas las disciplinas, considerando que Cada una no puede tener más de cinco personas entrenando”, enfatizó.