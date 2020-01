“Ya estamos cansados de los aprietes de los policías para poner guita”

Martes 21 de enero de 2020

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

La mujer reconoció que durante varias semanas maduró la idea de denunciar lo que venía padeciendo junto a sus compañeras de celda en la Seccional Segunda de Oberá. También confesó que tenía miedo ante posibles represalias, tanto hacia ella como para los integrantes de su familia.En ese contexto la decisión no fue sencilla, pero tampoco tuvo demasiadas opciones ya que se veía desbordada por los constantes requerimientos de ciertos uniformados de la dependencia, sobre todo del sargento ayudante Juan M. Sobre este último, ayer se conoció que en 2015 fue apartado de Seguridad Vial por supuestos cobros de coimas.“Ya estamos cansadas de los aprietes de los policías para poner guita”, disparó el último viernes ante la comisario Sandra Mabel Zarza Díaz y la subcomisario Paola Antonia Barrios, jefe y subjefa de la Seccional Segunda, respectivamente.Según confirmó El Territorio, la denunciante tiene 43 años y está presa desde septiembre del año pasado en el marco la investigación de un presunto homicidio perpetrado en una localidad vecina.La gravedad de los hechos denunciados puso en alerta a las autoridades de la dependencia e inmediatamente informaron a la Unidad Regional II, tras lo cual se formalizó la denuncia penal correspondiente.La testigo habría identificado al sargento ayudante como al principal responsable del cobro de coimas para obtener diferentes beneficios, aunque su accionar habría sido imposible sin la colaboración o negligencia de otros funcionarios.Por ello, si bien en primera instancia también fue detenida una agente que cumplía la función de “llavero”, no se descarta que el avance de la investigación derive en mayores complicidades.Para ello será clave el aporte de otras detenidas, como también del personal y los propios implicados.Tal como publicó este matutino en exclusiva en su edición de la víspera, la trama de presunta corrupción denunciada en la Seccional Segunda tiene un alto componente sexual, puesto que la testigo aseguró que era habitual que algunos policías mantuvieran relaciones con ciertas internas a cambio de favores y hasta por atados de cigarrillos.En consecuencia, el último domingo el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, subrogante del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá por la feria de verano, ordenó la captura del sargento ayudante Juan M. y una agente.Según fuentes del caso, el más comprometido sería el primero, quien afronta cargos por cohecho, extorsión y abuso sexual; mientras se sospecha que la subalterna habría incurrido en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.De todas formas, fuentes de la propia fuerza consideraron como poco probable que sólo la agente haya tenido algún tipo de responsabilidad en los hechos, ya que las guardias están compuestas por al menos cuatro efectivos.Al respecto, siempre según la denunciante, las irregularidades se habrían producido durante la guardia del sargento ayudante.Entre otros aspecto, mencionó que se negociaban celulares y psicofármacos, como también visitas por afuera del horaria habitual. Asimismo, se “ofertaban” encuentros íntimos entre las detenidas y sus parejas, para lo que se acondicionaba un lugar privado.Todos indicios que hacen pensar que habrían sido más de dos los policías involucrados en esta verdadera red delictiva que operaba en la Seccional Segunda.Respecto a los detenidos, se prevé que en la jornada de hoy serán trasladados hasta el juzgado interviniente para notificarse de la causa y designar abogado. Mañana serían indagados.Vale mencionar que la Seccional Segunda es la única dependencia de Oberá que alberga mujeres, desde contraventoras hasta acusadas de homicidio y delitos federales, como infracción a la ley de drogas.Precisamente, tanto la jefa como la subjefa asumieron en diciembre pasado, cuando ya era un rumor a voces la situación ahora denunciada.Incluso, fuentes de la propia fuerza indicaron que los desmanejos se habrían propagado durante la gestión del jefe anterior.Además de las sospechas de hacer ingresar celulares a las celdas, negociar medicamentos y visitas fuera de hora, también se investiga el cobro de favores con actos sexuales a cargo de algunas detenidas.Asimismo, el policía implicado ya estuvo envuelto en un escándalo por el presunto cobro de coimas cuando se desempeñaba en Seguridad Vial de Oberá.La investigación se inició en octubre del 2015 por denuncias de otros uniformados, recordaron desde la Unidad Regional II.Posteriormente se instruyó un sumario administrativo interno y una causa penal en el Juzgado de Instrucción Dos.Entre las pruebas se destacaron una decena de actas de infracción que no fueron remitidas en tiempo y forma al Tribunal de Faltas de la Municipalidad, único órgano de juzgamiento de las multas de tránsito en esta jurisdicción.Tras los primeros indicios de cohecho, el entonces jefe de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía y actual jefe de la fuerza, comisario general José Mazur, ordenó una investigación interna que la que nunca se conocieron resultados.El único avance concreto fue el traslado de los implicados a otras dependencias. Así, el sargento ayudante ahora detenido recaló en la Seccional Segunda.