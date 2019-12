Ya es una ganadora

Martes 17 de diciembre de 2019

Por Roxana Ramírezdeportes@elterritorio.com.ar

Las ternas Premios Olimpia

Ajedrez: Diego Flores, Sandro Mareco y Alan Pichot.

Atletismo: Joaquín Arbe, Florencia Borelli y Belén Casetta.

Automovilismo: Agustín Canapino, Matías Rossi y Leonel Pernía.

Básquetbol: Facundo Campazzo, Nicolás Laprovíttola y Luis Scola.

Bochas: Facundo Capdevila, Guillermo Montemerlo y Nicolás Pretto.

Boxeo: Brian Castaño, Jeremías Ponce y Leonela Sánchez.

Canotaje: Sabrina Ameghino, Manuel Lascano y Agustín Vernice.

Ciclismo: Leandro Bottasso, Sofía Gómez Villafañe y Maximiliano Richezze .

Equitación: Matías Albarracín, José Larocca y Vera Protzen.

Esgrima: Pascual Di Tella, José Domínguez y María Belén Pérez Maurice.

Esquí Náutico: Eugenia De Armas, Ulf Ditsch y Tobías Giorgis.

Fútbol: Lautaro Martínez, Lionel Messi y Enzo Pérez

Futsal: Santiago Basile, Matías Edelstein y Marcos Ferreyra.

Gimnasia: Lucas Adorno, Martina Dominici y Federico Molinari.

Golf: Miguel Angel Carballo, Nelson Ledesma y Augusto Nuñez.

Handball: Federico Fernández, Leonel Maciel y Pablo Simonet.

Hockey sobre césped: Julieta Jankunas, Juan López y Rosario Luchetti.

Judo: Lucía Cantero, Fernando González y Paula Pareto.

Karate: Lucas Impagnatiello, Julio Ichiki y Juan Cruz Minuet.

Natación: Virginia Bardach, Pilar Geijo y Delfina Pignatiello.

Padel: Carlos Gutiérrez, Maximiliano Sánchez y Agustín Tapia.

Paralímpico: Mariela Delgado, Yanina Martínez y Mariano Tubio.

Patín: Luciana Agudo, Emiliano Romero y Juan Francisco Sánchez.

Pato: Sergio Alberti, Gastón Lemme y Ariel Tapia.

Pelota: Pablo Fusco, Cynthia Pinto y Alfredo Villegas.

Polo: Adolfo Cambiaso (h), Guillermo Caset y Facundo Pieres.

Remo: Axel Haack, Rodrigo Murillo y Christian Rosso.

Rugby: Marcos Kremer, Andrea Panzarini y Guido Petti.

Softbol: Violeta Figueroa, Manuel Godoy y Huemul Mata.

Taekwondo: Gianella Evolo, Lucas Guzmán y Martín Sio.

Tenis: Guido Pella, Diego Schwartzman y Horacio Zeballos.

Tenis de Mesa: Gastón Alto, Camila Argüelles y Horacio Cifuentes.

Tiro: Alexis Eberhardt, Julián Gutiérrez y Fernanda María Russo Romero.

Turf: Francisco Gonçalves, Wilson Moreyra y Eduardo Ortega Pavón.

Vóleibol: Luciano De Cecco, Agustín Loser y Matías Sánchez.

Yachting: Javier Conte/Paula Salerno/Ignacio Giammona, Guillermo Parada/Santiago Lange yBautista Saubidet.



Los candidatos Entre los ganadores de las ternas, se elegirá al deportista del año y se llevará el Olimpia de Oro. Cinco son los que corren con mayor ventaja para llevarse esta distinción: Luis Scola (líder de la selección argentina de básquetbol, subcampeona del mundo en China), Lionel Messi (recientemente sumó su sexto Balón de Oro como mejor futbolista del planeta), Delfina Pignatiello (medalla de oro en 400, 800 y 1.500 metros libres en los Juegos Panamericanos) y Huemul Mata (campeón del mundo con la selección argentina de sófbol).

El ingreso a la terna de deportes paralímpicos en los Premios Olimpia se dio de manera particular, pero no por eso es menos meritorio. La mejor ciclista misionera, Mariela Delgado, fue convocada a la terna tras la baja del tenista Gustavo Fernández, quien renunció a ese lugar por sentirse discriminado.Inmediatamente, Mariela fue llamada a ocupar este lugar de privilegio -como en el 2015- para la cita que se realizará mañana en el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo, de Berazategui.“Estoy sorprendida y agradecida por la cantidad de mensajes de felicitaciones que recibí en torno a esta terna y tengo decir que desde el inicio no estaba ternada y subí luego de la renuncia de Gustavo Fernández. También me pareció bien su postura y su rechazo de la terna porque estamos todos los deportistas paralímpicos en una terna cuando hay que reconocer que hay diferencias”, explicó Mariela.La misionera se explayó explicando que “realmente él está a nivel de alto rendimiento como muchos otros deportistas de convencionales que están en la terna de tenis y en ese sentido coincido en su postura”. Es que Fernández sostiene estos logros con títulos logrados este año en el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon en tenis adaptado.Por su lado, Mariela tuvo un nuevo año cargado de emociones y crecimiento deportivo que sustentan el llamado a estar entre las figuras del deporte nacional que brillaron esta temporada a nivel local e internacional.La posadeña, que hace cinco años representa a la selección argentina en ciclismo adaptado, antes lo hizo en convencionales, y su gran logro este año fue la conquista de tres medallas en los Juegos Parapanamericanos de Lima: una plateada en los 500 metros contrarreloj, una de bronce en la persecución individual y una de oro en la competencia de pelotón en ruta.También tuvo su paso por el Mundial de Pista que se desarrolló en Apeldoorn, Holanda, y en junio se alzó con el circuito Panamericano en San Pablo, Brasil.La vara siguió subiendo para Delgado, quien a comienzos de agosto compitió en la Copa del Mundo de ruta de paraciclismo en Baie-Comeau, Canadá. La posadeña fue quinta en la contrarreloj y el mismo lugar en la prueba de pelotón.Y finalmente en los Parapanamericanos de Lima, coronó un camino exitoso y de historia con las tres medallas conquistadas.La terna de deporte paralímpico, Mariela la comparte junto a la brillante atleta rosarina Yanina Martínez (campeona Paralímpica en Río), quien se subió dos veces al podio en el Mundial de Para atletismo que se disputó en Dubai, en noviembre y fue campeona en Lima; y con Mariano Tubio quien tuvo un gran año y se consagró, entre otros torneos, como campeón del United States Disabled Open Golf Championship, la competencia más importante de Estados Unidos y es el número uno del mundo en golf adaptado.Cada año tiene lo suyo, tiene sus cosas buenas y no tan buenas. Habiendo pasado un Juego Parapanamericano en Lima lo hace un año distinto y especial por lo que significa a nivel personal y país traer medallas, en ese sentido positivo, como lo fueron también los Juegos Paralímpicos de Toronto (2015, año en el que hizo historia al competir en convencionales y adaptados, coronándose campeona en persecución individual y en la contrarreloj de 500 metros y fue plata en el pelotón femenino de ruta).También tratando de crecer como persona, buscando el equilibrio y disfrutarlo, porque estar a este nivel de exigencia y de autopresión es difícil y hay que encontrar el punto de poder disfrutar y sacar lo mejor de nosotros. Uno también se va construyendo y formando en ese sentido para que esto sea también un proceso de máxima expresión deportiva y personal.Pido poder estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio (ya estuvo en Río 2016). Aunque tengo más que agradecer que pedir, sinceramente lo siento así, estoy sumamente agradecida y soy afortunada por el lugar donde estoy, por las cosas que conseguí, por las personas que tengo a mi alrededor, personas que me potencian y que son mi sostén y apoyo, pero también gente que por ahí me desafía y a su vez ese desafío me permite ser mejor y superarme. En definitiva agradezco a la vida de tener la oportunidad de poder seguir representando al país.