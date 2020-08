Ya calientan los motores

Calendarios nacionales definidos

Temporada 2020/21

Fecha Categoría Autódromo



30-ago Turismo Carretera Mouras de La Plata



6-sep Turismo Carretera Mouras de La Plata



Top Race-Turismo Pista Escenario a definir



13-sep Turismo Nacional Escenario a definir



TC2000 Escenario a definir



20-sep Súper TC2000 Gálvez de Bs As



TCMouras-TCPick Up Escenario a definir



27-sep Súper TC2000 Gálvez de Bs As



TCMouras-TCPick Up Escenario a definir



4-oct Turismo Carretera Escenario a definir



TC2000 Escenario a definir



11-oct Turismo Carretera Escenario a definir



Top Race-Turismo Pista Escenario a definir



18-oct Turismo Nacional Escenario a definir



25-oct Súper TC2000 Alta Gracia, Córdoba



TCMouras-TCPick Up Escenario a definir



TC2000 Escenario a definir



1-nov Súper TC2000 Alta Gracia, Córdoba



TCMouras-TCPick Up Escenario a definir



8-nov Turismo Carretera Escenario a definir



Top Race-Turismo Pista Escenario a definir



15-nov Turismo Carretera Escenario a definir



TC2000 Escenario a definir



22-nov Turismo Nacional Escenario a definir



29-nov Súper TC2000 Río Cuarto, Córdoba



TCMouras-TCPick Up Escenario a definir



6-dic Súper TC2000 Río Cuarto, Córdoba



TCMouras-TCPick Up Escenario a definir



13-dic Turismo Carretera Escenario a definir



Turismo Nacional Escenario a definir



TC2000 Escenario a definir



20-dic Turismo Carretera Escenario a definir



Top Race-Turismo Pista Escenario a definir



10-ene Súper TC2000-TC2000 Escenario a definir



17-ene Súper TC2000 Escenario a definir



7-feb Súper TC2000 Escenario a definir



14-feb Súper TC2000 Escenario a definir



21-feb Top Race-Turismo Pista Escenario a definir



Fuente: ACTC-CDA-SúperTC2000<