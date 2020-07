Y cómo es el invierno...

Jueves 2 de julio de 2020

Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris; sonríele, que no sospeche que has llorado... Que José Luis Perales venga a bancarse estos fríos en latitudes más acostumbradas al calor, a ver si compone esta canción para una mujer que se va (es un mito que lo dedicara a su hija y el primer novio; pensó en una por entonces reciente separación de Julio Iglesias, y vaya si julio llegó despechado). A ponerse el mejor abrigo que se tenga, dos o tres de ser posible, a pelearle al viento helado que hace llorar y no por un amor perdido. Las calles misioneras reflejan un invierno de camperas, bufandas y guantes que en estos días estará especialmente intenso.