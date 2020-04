WhatsApp limita el reenvío de mensajes para combatir la información falsa

Miércoles 8 de abril de 2020 | 09:15hs.

Para combatir la desinformación, la plataforma de mensajería WhatsApp limitó el reenvió de mensajes: ahora solamente se lo podrá compartir una vez por cada chat o grupo.La compañía informó que, ante la pandemia mundial a causa del coronavirus, hay miles de millones de personas que no pueden ver a sus amigos y familiares y que están utilizando este tipo de redes para comunicarse con ellos, pero también con médicos y profesores.El año pasado la empresa había empezado a informar cuando los mensajes estaban siendo reenviados muchas veces, y avisaba de ello con una "etiqueta" (una doble flecha). Ese indicador permitía saber que no los había creado un contacto directo o cercano.Ahora la empresa estableció un nuevo límite para que estos mensajes solo se puedan reenviar a un chat cada vez. La app ya había hecho otra restricción antes, que permitía reenviar a 20 contactos de forma simultanea o solamente a cinco en países como la India. Esto había bajado un 25 por ciento el reenvío de información.Pero WhatsApp también destacó, en un comunicado, que no están desaconsejados todos los reenvíos, y que hay muchos usuarios que comparten información útil, o videos divertidos, memes, reflexiones u oraciones que consideran importantes.Pero la red sí detectó un aumento significativo de la cantidad de reenvíos que para algunos usuarios puede resultar apabullante y contribuir a la divulgación de información errónea. Por eso decidió intentar ralentizar la divulgación de esos mensajes para que siga siendo un espacio dedicado sobre todo a las conversaciones personales.La plataforma además destacó que está trabajndo directamente las ONGs y los gobiernos, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS) y más de 20 ministerios de salud de distintos países, para ayudar a conectar a las personas con información precisa.Juntas, estas autoridades de confianza han enviado cientos de millones de mensajes directamente a las personas que solicitan información y asesoramiento. Hay más detalles sobre estos esfuerzos, así como sobre la forma de constatar potenciales mitos, engaños y rumores con organizaciones de verificación de datos en su Centro de información de Coronavirus.