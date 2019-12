WhatsApp finaliza el soporte para Windows Phone y versiones viejas de Android

Lunes 30 de diciembre de 2019 | 14:10hs.

WhatsApp se ejecuta en una amplia gama de sistemas operativos, sin embargo la aplicación de mensajería omnipresente ya no cree que valga la pena admitir Windows Phone. La compañía ha anunciado que está finalizando el soporte para versiones viejas de Android e iOS, así como el sistema operativo Windows Phone que rara vez se usa hoy en día.En su sitio web, WhatsApp confirma que ahora solo es compatible con los siguientes dispositivos:- Android con OS 4.0.3 y superiores- iPhone con iOS 9 y superiores- Algunos teléfonos con KaiOS 2.5.1+, incluidos JioPhone y JioPhone 2Algunos sistemas operativos más antiguos continuarán recibiendo soporte por un tiempo limitado. La aplicación continuará funcionando en dispositivos con Android 2.3.7 y versiones anteriores o iOS 8 y versiones anteriores hasta el 1 de febrero de 2020. Sin embargo, WhatsApp ya no será compatible con el sistema operativo Windows Phone a partir del 31 de diciembre de 2019.WhatsApp advierte que las características de la aplicación pueden dejar de funcionar en cualquier momento después de pasada la fecha. La creación de nuevas cuentas y la nueva verificación de las cuentas existentes también se ha bloqueado en estos sistemas operativos más antiguos.Si se necesita transferir una cuenta de WhatsApp a un nuevo dispositivo, no se puede transferir el historial de chat entre plataformas. Sin embargo, se puede exportar el historial de chat como un archivo adjunto de correo electrónico, así que los que tienen versiones antiguas de Android, hagan esto pronto si desean conservar los chats antes de la fecha límite.