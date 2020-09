Wanda suspendió actividades y cierran el Concejo de Iguazú - El Territorio Misiones

Viernes 18 de septiembre de 2020

Por último, apuntó: “Que la gente sepa que hay límites que se deben aplicar en todas las actividades de los protocolos y no debemos transgredirlos. Esto es lo único que nos puede mantener dentro de la pandemia con relativa seguridad”.





Ya funciona el interurbano en Campo Grande Con la aplicación del protocolo vigente y todas las medidas de prevención por la pandemia del Covid-19, el servicio de transporte interurbano de pasajeros ya se encuentra funcionando en Campo Grande, acercando a las familias de la colonia a la zona céntrica de la ciudad.



El servicio se presta a través de la empresa Fabián, que por el momento tendrá dos recorridos distintos y en un único horario.



Los lunes, miércoles y viernes a las 7 desde el Kilómetro 26, Escuela 40, hasta la Terminal de Ómnibus campograndense. Regresará a las 11 partiendo de la terminal hasta la Escuela 40, en Kilómetro 26.



Mientras, los martes y jueves saldrá a las 7.10 desde Paraje 1° de Mayo hasta la terminal y la vuelta será a las 11.



Para ingresar a las unidades de transporte, los usuarios deben saber que es obligatorio el uso de barbijo y no podrán quitárselo durante todo el trayecto, además de recomendarse el permanente uso de alcohol en gel

Después de 16 días sin casos, el 2 de septiembre se volvieron a reportar contagios de coronavirus en Misiones. Puerto Rico, Salto Encantado, Aristóbulo del Valle, Puerto Iguazú y Wanda fueron las localidades alcanzadas por el virus. Hasta ayer, día en que no hubo nuevos casos según el parte epidemiológico, había seis personas con el virus activo, de los cuales cuatro están en Puerto Iguazú y dos en Wanda; los demás están recuperados. Es por ello que ambas localidades resolvieron ayer cerrar o suspender actividades por unos días para evitar un posible brote.En la Capital de las Piedras Preciosas se suspenden diversas actividades hasta el próximo miércoles 30 de septiembre y en la Ciudad de las Cataratas, el presidente del Concejo Deliberante, Juan José Raynoldi, resolvió cancelar las actividades hasta el lunes dado que uno de los últimos casos de coronavirus fue detectado en una empleada que trabajaba al lado del edificio legislativo.A unos 14 kilómetros de Wanda, en Puerto Esperanza también se resolvió suspender actividades deportivas y caminatas y se restringió el horario de los comercios hasta las 17. La medida también regirá hasta el 30 y fue tomada debido al temor del posible avance de la enfermedad en la vecina localidadEn lo que respecta a Wanda, el intendente Felipe Jeleñ decidió restringir el horario de funcionamiento de bares, restaurantes y kioscos de la ciudad con el fin de disminuir la circulación de personas en la vía pública y así evitar un importante brote de Covid-19. La decisión se debe a que los dos casos están relacionados al comercio y mantuvieron contacto con diversas personas antes de ser diagnosticados.La resolución 108/2020 detalló que las actividades deportivas, gimnasios, clases en institutos de idiomas, danzas, talleres culturales están suspendidas. Asimismo el polideportivo de la ciudad, sitio al cual recurren muchas familias para esparcimiento, también permanecerá cerrado.Por su parte, modificarán el horario de cierre de bares, restaurantes, copetines al paso, kioscos 24 horas, deliverys. Será a la medianoche de lunes a domingo, esto es, dos horas menos que hasta ahora.La resolución recuerda a la comunidad que se encuentran vigentes todos los decretos y medidas dictadas de prevención, como distanciamiento social y uso de barbijos y de alcohol en gel. Destaca además que las medidas previstas se podrán prorrogar con otras resoluciones teniendo en cuenta la evolución de los casos dentro del municipio.Wanda registra dos casos activos de la enfermedad: el primero es un hombre de 56 años que vende los productos de su chacra en la ciudad y habría tomado contacto con el segundo caso, que es la joven de 23 años, pareja de un camionero. La muchacha fue aislada antes de conocerse el primer caso, ya que había perdido el olfato y el gusto; el resultado del primer hisopado fue no concluyente y el miércoles resultó positivo.Hay varias personas aisladas con síntomas de la enfermedad en el municipio que fueron testeadas y se esperan resultados.Después de varios días de restricciones por la aparición de dos casos positivos de coronavirus -que ya están recuperados-, desde ayer están permitidas las prácticas de actividades deportivas y recreativas en ámbitos públicos y privados abiertos o cerrados en Aristóbulo del Valle.También podrán volver a abrir sus puertas -en los horarios que lo venían haciendo- los bares y pubs que cuentan con permisos habilitados por la comuna.Se pueden hacer reuniones familiares y sociales, cultos y misas siguiendo los protocolos establecidos y respetando todas las medidas sanitarias vigentes. Mientras, las caminatas en la pista del complejo deportivo siguen en su horario habitual: de lunes a viernes de 7 a 18 y los sábados de 13 a 18.Sin embargo, se dejó en claro que “el Ejecutivo municipal se reserva la facultad de que ante casos de circulación (de Covid-19) se dispondrán medidas de restricción o regreso a fases anteriores, dejando sin efecto en forma inmediata los protocolos respectivos”.“Nos encontramos en un momento muy difícil de la pandemia, crucial. El coronavirus hoy se ha extendido a toda la geografía del país y hay que sumar a los países vecinos, que tienen una cantidad importante de casos, sobre todo Brasil. Eso hace que la presión del virus a penetrar en nuestro territorio cada vez sea mayor”, expuso Jorge Frowein, director de Zona Norte de Salud.En diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7, consideró que en la población “hay un cansancio muy grande en los cuidados, la gente no quiere cuidarse de la manera que lo hacía meses atrás. Hubo un relajamiento”.Por otra parte, afirmó: “Se está trabajando para frenar los contagios, en los contactos estrechos y en las medidas de aislamiento. La población tiene que usar la máxima responsabilidad social”.