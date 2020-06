Wanda en cuarentena y sin tintura proyecta su biopic

Viernes 12 de junio de 2020

Wanda Nara (33) es una mujer multifacética que divide su tiempo entre la crianza de sus cinco hijos, el manejo de la carrera de su esposo Mauro Icardi (27) y su trabajo como empresaria y panelista en la televisión italiana. Debido a la pandemia, gran parte de sus actividades laborales están frenadas, aunque pudo negociar con los directivos del París Saint-Germain un contrato por 50 millones de euros.

“Cada vez que me he sentado a negociar con directivos, lo hice sabiendo qué quiere Mauro y cómo, qué clubes le gustan y cuáles no. Conozco sus sueños y a dónde quiere llegar. Es la ventaja que te dan tantos años de extrema confianza”, explicó en una entrevista con la revista Gente, de la que es portada esta semana.

Además, la hermana de Zaira señaló que su marido fue quien le pidió que se ocupara de sus contratos. “Mauro es todo lo opuesto al machismo, él es pro mujer independiente, admira a la mujer que trabaja y defiende sus derechos. Es por eso que ocupo este lugar”, manifestó. Y valora que le haya dado ese lugar destacado en un “mundo tan machista como el del fútbol para el que la mujer sólo puede ocupar un sitio detrás de los platos sucios”.

Para Wanda es muy importante que sus dos hijas mujeres, Francesca e Isabella, crezcan en un mundo donde la mujer sea respetada y donde puedan elegir qué quieren ser en la vida para ser felices. “Si eligen ser modelos voy a acompañarlas, como hizo mi mamá con Zaira y conmigo. Francesca debutó en la Fashion Week y muchos me decían: ‘Es muy chiquita’. Pero yo no tuve pensamientos malos, porque yo empecé a los cinco años, de la mano de Valeria Mazza”, recordó.

Ahora, en plena pandemia, la familia se encuentra pasando sus días en Italia. Allí, reconoce que se relajó un poco con los cuidados de su imagen ya que no está trabajando en la televisión, sino dedicada al cuidado de sus hijos: “Tengo épocas en que me paso del peso y otras de exigencia laboral. Hoy en cuarentena elijo vivir con las raíces crecidas, al natural, haciendo respirar al pelo (...). Cuando estoy en casa nada me importa, porque tengo a un hombre que se enamoró de quien soy, no de una foto de Instagram”. Y adelantó que Netflix y HBO la tentaron para realizar una serie sobre su vida y que eso la tiene entusiasmada. “Claro que sería parte del proyecto”, dijo. “Aportaría condimentos, muchos creen que se sabe todo de mí, pero juro que todavía hay aspectos muy picantes sin revelar, no me pregunten quién sería la actriz porque no me imagino”.