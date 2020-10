Wanda: Ada defendió la chacra de sus dueños y fue brutalmente atacada por delincuentes - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020 | 22:31hs.

La asociación protectora de animales “Mundo Patitas” de la localidad de Wanda está organizando una campaña solidaria para ayudar económicamente los dueños de Ada, una perra que defendió la chacra de sus dueños y no permitió que delincuentes ingresaran a robar, pese a que los malvivientes atacaron al animal con machetes dejándola muy mal herida. Todo lo recaudado será destinado al tratamiento del animal que además de los daños provocados por los delincuentes padece cáncer.Según lo que pudo saber este medio, el hecho ocurrió jueves 24 de septiembre pasado en horas del mediodía en una chacra a 2 km del barrio Piedras Preciosas de Wanda, allí la perra de nombre Ada, defendió la chacra de sus dueños, a tal punto que él o los delincuentes le ocasionaron un tremendo daño con un machete, el can presenta varios cortes en el cuerpo, uno de ellos grave llego cortar el nervio óptico el animal.Pese a las heridas, Ada no permitido que los delincuentes ingresaran al predio y se llevaran las pertenencias de sus dueños.Cabe destacar que la cirugía del nervio óptico ya se ha practicado, no obstante es necesario dinero para cubrir gastos además de la recuperación quimioterapia. Para colaborar se pueden comunicar Con Olga Pioli al +54 9 3757 67-4937 de la Asociación Protectora de Animales Mundo patitas.