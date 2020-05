Vuelven los días soleados

Lunes 25 de mayo de 2020

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Días a pleno sol, frío y con probables heladas en zonas Centro/Nordeste; de esta manera el clima se presentará en gran parte de esta semana. Una fuerte masa de aire frío y seco que se ubica al Noroeste de nuestra región, algo no muy común y que alcanza regiones sureñas del Amazonas. El mismo sistema de alta presión está generando condiciones de tiempo estable en gran parte de América del Sur; se esperan bajas temperaturas en nuestra provincia hoy y mañana con tardes templadas; la posibilidad de heladas débiles (heladas agrícolas) podrán ocurrir nuevamente. Los días se presentarán soleados debido al sistema de alta presión atmosférica de 1022hpa, las condiciones de tiempo estable sin riesgo de lluvias estarán presentes toda esta semana y hasta el viernes inclusive. La presencia de nieblas y neblinas cerca de ríos y arroyos será alta, disminuyendo la visibilidad y aumentando la sensación de frío. Así culminará mayo con buenas condiciones climáticas en toda la provincia.: cielo despejado para todas las zonas de la provincia, probables heladas débiles para el Centro/Nordeste, y nieblas para las demás zonas de la provincia, predominará el viento leve a moderado del oeste/noroeste. Las temperaturas mínimas en 4 y 8°, las máximas en 19 y 21°. Mañana: cielo despejado, nuevamente se esperan heladas débiles para el Centro/Nordeste, el viento cambiará al sureste alternando con el este, con intensidad leve. Las temperaturas mínimas en 5 y 7°, las máximas en 17 y 20°.: cielo que continuaría despejado, baja probabilidad de heladas en zona Centro, se espera un aumento en las temperaturas máximas, persistirá el viento del este y del noreste, con intensidad leve. Las temperaturas mínimas en 7 y 9°, las temperaturas máximas en 20 y 21°.: cielo despejado, ya no se esperan nieblas y neblinas, será baja la probabilidad de heladas en zonas bajas del Centro de nuestra provincia, se esperan vientos leves del noreste. Las temperaturas mínimas en 7 y 10° y máximas para este día en 22°.Las lluvias de este mes se ubicaron entre normal y por debajo de lo normal;Posadas (zona Sur) registró hasta el momento 100 milímetros, cuando lo normal para este mes se ubica en 128. San Vicente (zona Centro) precipitó hasta el momento 123 milímetros, cuando lo normal es 139 – 16 mm-. Mientras que Puerto Iguazú (zona Norte) lleva acumulado este mes 160 milímetros cuando lo normal para mayo en esta zona es de 128 milímetros, (+ 32 milímetros). Algunos datos relevantes; durante las lluvias del pasado jueves 21, en Puerto Iguazú cayeron 88 milímetros en pocas horas generando inundaciones repentinas en distintas localidades del norte de la provincia.Si bien por ahora y durante esta semana no habrá lluvias en Misiones, sí podrán ocurrir precipitaciones débiles sobre la zona de cuenca del río Uruguay que no provocarían cambios en el caudal del mencionado afluente. Por otro lado las lluvias estimadas entre el 1 y el 10 de junio muestra según algunos modelos, que serán significativas para las cuencas de los ríos Iguazú y Uruguay,se espera un gradual aumento entre el 10 y el 15 de junio.Las lluvias tan anheladas en estas zonas del Sur del Brasil alcanzan los 150 milímetros. En cuanto a Misiones, las precipitaciones en dicho período mencionado anteriormente estarían en 20/30 milímetros para el Sur de la provincia y entre 30/60 milímetros para las demás zonas de la provincia. La zona Nordeste (San Pedro y Bernardo de Irigoyen) podrían acumular hasta 70 milímetros.Las temperaturas hasta fin de mayo muestran un ambiente templado a frío con 12° de temperatura promedio, en todas las zonas excluyendo a Puerto Iguazú y zonas de influencia donde la temperatura estaría en 14° de promedio; las máximas absolutas no superarían los 22° para todas las zonas.En tanto para el período del 1 al 10 de junio, las temperaturas promedio serán de 12° para todas las zonas y no se debe descartar heladas mas importantes.Los modelos a mediano y largo plazo indican lluvias en disminución y posibles períodos secos que producirían un gran impacto en el sector agrícola/ganadero para los meses de agosto y septiembre.