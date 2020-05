Vuelve la Premier

Martes 12 de mayo de 2020

25 Son los puntos que mantiene en líder Liverpool (82) sobre su escolta Manchester City (57), a falta de nueve fechas para el cierre del campeonato.

La Premier League recibió ayer la autorización del gobierno inglés para retomar la temporada suspendida por el coronavirus, a partir del 1 de junio próximo, a puertas cerradas, pero los clubes todavía mantienen divisiones en torno a la metodología de disputa.El primer ministro inglés, Boris Johnson, autorizó ayer la práctica de deporte profesional desde el próximo mes en el marco del plan para salir del aislamiento social.El fútbol profesional inglés, representado por la Premier League, está incluido en el segundo paso del proyecto gubernamental, que prohibió expresamente la actividad antes de la fecha pautada, y se enmarca dentro de “los eventos culturales y deportivos” que deberán realizarse “a puertas cerradas para su transmisión”, con el objetivo de “evitar el riesgo de contacto social a gran escala”, según un texto de 50 páginas que publicó en Twitter la administración de Johnson.El regreso del público a los estadios, en tanto, no figura entre las prioridades y recién se concretaría cuando se descubra una vacuna contra la Covid-19.Después de esta aprobación, los clubes de la Premier, que fue suspendida el pasado 13 de marzo por la pandemia de coronavirus, deberán arribar a un consenso para la disputa de los 92 partidos que le restan a la temporada, cuya fecha tentativa para el retorno sería entre el lunes 8 y viernes 12.Si bien la intención de los 20 equipos que participan de uno de los cinco campeonatos más importantes de Europa es completar la temporada todavía existen diferencias en el formato y en la reunión por videoconferencia que mantuvieron hoy por casi cuatro horas no hubo acuerdo.Según el periódico Daily Mail, los representantes de los clubes de la Premier League pasaron la votación para el próximo 18 de mayo.En ella se necesitará que 14 de los 20 clubes que integran la máxima categoría inglesa estén de acuerdo y hasta el momento seis se manifestaron públicamente en contra.El denominado Project Restart recibió críticas públicas de los directivos de Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa y Norwich, ya que el punto más conflictivo es la disputa de los partidos en campo neutral.Incluso, Brighton, donde juegan los argentinos Alexis Mac Allister y Ezequiel Schelotto, confirmó en las últimas horas un tercer caso positivo de Covid-19 en su plantel y generó más incertidumbre sobre el regreso del fútbol inglés.El técnico de Arsenal, el español Mikel Arteta, ex ayudante de Josep “Pep” Guardiola, y Callum Hudson-Odoi, delantero de Chelsea, fueron los otros casos que fueron informados por los clubes en los últimos días.El Project Restart propone reanudar el campeonato el 8 o 12 de junio con testeos a todos las personas involucradas en el trabajo diario del fútbol dos veces por semana, partidos a puertas cerradas y escenarios neutrales como el mítico estadio Wembley de Londres o mismo en el centro de entrenamientos de la Federación inglesa, más conocido como St George’s Park.El argumento de los clubes que pelean por la permanencia en la categoría es que otorgarán ventaja deportiva si juegan en cancha neutral y sin público y en esas condiciones creen que es injusto mantener los tres descensos a la segunda categoría.De la reunión de ayer, no obstante, surgió un punto en común y fue el acuerdo para extender los contratos de los futbolistas que terminan el próximo 30 de junio hasta el final de la temporada.