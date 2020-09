Vuelve el teatro presencial a la Sala Mandové - El Territorio Misiones

Miércoles 30 de septiembre de 2020

Vuelve el teatro presencial este fin de semana (sábado a las 21) de la mano de Rulo Espínola y No pasa nada (vó nomá sabé). A pesar de que aún no hay un protocolo aprobado para todas las salas teatrales, la Sala Mandové logró finalmente rehabilitar su apertura como bar y brindar un espectáculo con los debidos protocolos aprobados para evitar la propagación del Covid-19. El público se ubicará en mesas distanciadas y habrá expendio de bebidas.“Más contento que perro con dos colas”, se manifestó Buki Rosa, director de la obra y al frente de la Mandové, en diálogo con Radioactiva 100.7.“Fueron notas y notas presentadas a partir del 2 de junio paralelamente en la Municipalidad y el Ministerio de Cultura. Así como dice el refrán que la gota de agua orada la roca, debo reconocer que tuve un gran apoyo de Benito del Puerto ya que somos del mismo palo. Tuvimos una serie de charlas, nota va, nota viene, hemos llegado, creo yo, a un final feliz, que en realidad es un inicio, una prueba piloto”, relató Buki sobre el trámite para poder hacer valer su habilitación como bar y presentar shows en la sala.Sobre el protocolo adelantó que tal como en los restaurantes, se deberá ingresar y circular siempre con barbijo. Una vez en las mesas se podrá evitar su uso. No se permitirá aglomeraciones, tanto en la fila fuera de la sala como dentro de ella y las mesas estarán disponibles para hasta cuatro personas.“Yo voy a cumplir a rajatabla, voy a ser más papista que el papa porque quiero continuar con esto y de alguna manera, cumpliendo, trabajando bien, que podamos comenzar a trabajar. Preservando la salud no sólo de las personas que vienen, sino de nuestros vecinos”, destacó el dramaturgo local.En esa línea, adelantó que la obra protagonizada por Rulo, el personaje de Fer Rosa, estará en cartel hasta el 10 de octubre probablemente ya que el 17 planea estrenar una producción ‘nueva’.“Quiero estrenar una obra que se llama Una única herencia con dos personas en el elenco. Voy a presentar una nota a ver si me autorizan porque en este caso, en No pasa nada... está solo Rulo y en la otra son dos mujeres. Aunque se respeta el distanciamiento, voy a pedir autorización”, manifestó Rosa.Una única herencia debía estrenarse el 14 de marzo pero estallada la cuarentena, debió suspenderse y quedar en pausa. De no poder concretar la exhibición en vivo, se plantea la posibilidad de streaming aunque Buki, confesó no ser muy adepto a esta opción.“Quiero cumplir con todas las reglas burocráticas, si no lo haré vía streaming pero el teatro es en vivo”, reconoció.“Yo no siento la vibra, la energía del actor teatral a través de una imagen y no soy el único que piensa así. Mi experiencia teatral me dice que el actor trabaja bien en escena y larga bien toda su energía ahí. Y esa energía llega al público y la emoción que causa en el público, llega al actor. Ese feedback hace que la obra crezca, no concibo verlo por streaming”, resumió Rosa.En esa línea instó a las demás salas teatrales que continúen insistiendo para poder abrir sus puertas, así sea con público reducido y ateniéndose a los nuevos protocolos que demanda la situación epidemiológica actual.“Esperemos que esto sea un buen comienzo para las demás salas, que se adecúen y cumplan los protocolos. Que pidan, que exijan, para eso están los funcionarios... pero que cumplan y no porque vengan las libertades se convierta en libertinaje”, cerró decisivo.