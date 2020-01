Vuelve el IVA a alimentos básicos, pero sólo el 7%

Jueves 2 de enero de 2020

Desde hoy, casi todos los productos que fueron alcanzados por la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en agosto del año pasado sufrirán un aumento de precio del 7 por ciento en promedio, tras la decisión del gobierno de no prorrogar la medida que culminó el martes.Sólo la leche fluida se mantendrá sin cambios, es decir que continuará sin el IVA, debido a que en la negociación que llevaron adelante supermercadistas, proveedores y funcionarios del Ministerio de Producción de la Nación el martes, se resolvió que, en este caso, el costo del impuesto será inicialmente absorbido por el sector empresario, pero se abrirá una mesa de negociación con el sector productor.Asimismo, desde Nación se estableció que muchos de los alimentos no podrán subir el 21 por ciento, valor establecido por el gravamen.A su vez, desde el gobierno nacional agregaron que “en los próximos días, la reducción del IVA estará disponible para los beneficiarios de la tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los jubilados que perciban el haber mínimo”, y que también, el próximo martes “se relanzará el programa de Precios Cuidados, que volverá a incluir productos de primeras marcas para transformarse así en un sistema de precios de referencia”.Según consignó Infobae, gran parte de los alimentos subirán el 7 por ciento, a excepción del aceite de girasol, que se incrementará entre 9 y 10 por ciento.La eliminación del IVA fue una de las últimas medidas tomadas por el ex presidente Mauricio Macri quien, tras el fuerte revés electoral que sufrió en las primarias, aplicó la quita del gravamen a un total de 13 alimentos de la canasta básica.