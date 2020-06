Vuelve el fútbol brasileño con equipos en rebelión, sin público y sin TV

Jueves 18 de junio de 2020 | 08:10hs.





Río de Janeiro es el segundo estado con más muertes en Brasil, con 7.729 fallecidos y más de 80.000 casos y el mítico estadio Maracaná, sede del partido de mañana, todavía tiene instalado en un sector un hospital de campaña.



El alcalde de Río de Janeiro, Marcelo Crivella, autorizó el reinicio del torneo y pidió a las autoridades del fútbol carioca que no sancionen a Botafogo y Fluminense en el caso de que decidan no presentarse.



En Brasil se habla de una posible presencia del presidente, Jair Bolsonaro, en el estadio. "Si él quiere asistir, será muy bien tratado", expresó Rodrigo Dunshee, vicepresidente de Flamengo, en declaraciones que recoge el portal Globo Esporte.



Al torneo estadual de Río de Janeiro le quedan dos fechas para completar la fase de grupos. Los dos primeros de cada zona de seis participantes clasifican a la fase final.



Por ahora sin TV

La cadena de televisión Globo de Brasil anunció que no televisará el partido de esta noche entre Flamengo y Bangu porque considera que no están dadas las garantías sanitarias. Así lo hizo público a través de un comunicado en el que se expresa la "preocupación" por la reanudación del torneo. Incluso, los dueños de los derechos piden más tiempo para planificar las transmisiones bajo las nuevas condiciones y protocolos que deben ponerse en práctica.

En medio de la pandemia de coronavirus que tiene en jaque al sistema sanitario, hoy se reanudará el fútbol en Brasil con el partido que jugarán Flamengo y Bangu en el estadio Maracaná por el torneo estadual de Río de Janeiro.El campeonato Carioca se reiniciará pese a que Fluminense y Botafogo, dos de los clubes más grandes, no están dispuestos a jugar hasta julio. Igual, la Federación de Fútbol del estado de Río de Janeiro (FERJ) confirmó que arrancará la cuarta fecha del Grupo A desde las 21 en el estadio Maracaná y a puertas cerradas.La vuelta del fútbol se da en medio de una fuerte tensión entre los clubes ya que tanto Fluminense como Botafogo manifestaron su intención de no volver a jugar, por lo menos, hasta julio. La FERJ, no obstante, programó los partidos de Fluminense y Botafogo para el próximo lunes.Fluminense, líder del grupo B, debería jugar contra Volta Redondo en el Maracaná, mientras que Botafogo, el cuarto del grupo A, haría lo propio ante Cabofriense en el estadio Olímpico Nilton Santos "Engenhao".